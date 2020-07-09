Епідемія в Києві: за добу 93 нових хворих на коронавірус



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На сьогодні в столиці вже 5872 підтверджених випадків захворювання на Covid-19

Троє хворих минулої доби померли

Кількість мешканців Києва, в яких за минулу добу виявили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 93 людини. Троє хворих померли. Про це мер Києва Віталій Кличко написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

Зазначимо, що минулої доби кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб.

«Іще в 93 мешканців Києва виявили за минулу добу захворювання на коронавірус. Троє хворих померли. Всього коронавірус забрав життя 122 киян. На сьогодні в столиці вже 5872 підтверджених випадків захворювання на Covid-19», - повідомив Кличко.

Серед тих, що захворіли: 34 жінки віком від 22 до 71 років, та 3 дівчинки від 8 до 15 років. 50 чоловiків віком від 20 до 76 рокiв і 6 хлопчиків від 1 місяця до 16 років. До лікарень столиці госпіталізували 20 пацієнтів. Інші - на самоізоляції, під контролем лікарів. Одужали за добу 62 людини. Всього коронавірус подолали 1962 мешканця столиці.

Коронавірус в Україні

Всього 50414

Хворіють 25989

Одужали 23119

Померли 1306

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Станом на 9 липня в Україні фіксують ріст нових випадків Covid-19, за минулу добу заразились ще 810 людей. Найбільше інфікованих виявили у Львівській області, Києві, Закарпатській та Рівненській областях.