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    Епідемія в Києві: за добу більше сотні виявлених хворих на коронавірус

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    Київ - один із лідерів в Україні за кількістю хворих на коронавірус - Епідемія в Києві: за добу більше сотні виявлених хворих на коронавірус
    Київ - один із лідерів в Україні за кількістю хворих на коронавірус

    За останню добу від коронавірусу одужали 52 мешканці Києва

    Станом на ранок 8 липня, у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19. 

    За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб. За попередню добу збільшення складало 63 особи.  

    Від початку епідемії у Києві одужали 1900 людей (за добу 52), померли 119 осіб.

    У Київській області зафіксовано 2853 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 44 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1623 особи (за добу 101), померли 55 людей.

    Загалом в Україні підтверджено 50414 випадки Covid-19. Протягом 7 липня отримано 807 повідомлень про нові підтверджені випадки.  

    Коронавірус в Україні
    • Всього
      49607
    • Хворіють
      26131
    • Одужали
      22193
    • Померли
      1283

    Нагадаємо, станом на ранок 7 липня, у Києві було підтверджено 5665 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 63 особи.  

    Київ статистика епідемія кияни коронавірус
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