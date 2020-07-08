Епідемія в Києві: за добу більше сотні виявлених хворих на коронавірус



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Київ - один із лідерів в Україні за кількістю хворих на коронавірус

За останню добу від коронавірусу одужали 52 мешканці Києва

Станом на ранок 8 липня, у Києві підтверджено 5779 випадків Covid-19.

За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 114 осіб. За попередню добу збільшення складало 63 особи.

Від початку епідемії у Києві одужали 1900 людей (за добу 52), померли 119 осіб.

У Київській області зафіксовано 2853 випадки Covid-19. За добу кількість хворих зросла на 44 особи. Від початку епідемії одужали від коронавірусу 1623 особи (за добу 101), померли 55 людей.

Загалом в Україні підтверджено 50414 випадки Covid-19. Протягом 7 липня отримано 807 повідомлень про нові підтверджені випадки.

Коронавірус в Україні

Всього 49607

Хворіють 26131

Одужали 22193

Померли 1283

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Нагадаємо, станом на ранок 7 липня, у Києві було підтверджено 5665 випадків Covid-19. За добу кількість хворих на коронавірус у Києві збільшилася на 63 особи.