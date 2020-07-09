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    У Києві частково обмежать рух Шулявським мостом

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    У Києві частково обмежать рух Шулявським мостом

    Будівельні роботи будуть тривати 8-10 днів

    У Києві з 9 липня частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом. На ділянках шляхопроводу будуть проводитися дорожні роботи.

    Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

    Так, від завтра дорожники розпочнуть укладання верхніх шарів асфальту підходів з основним проїздом шляхопроводу, у зв'язку з чим буде обмежений проїзд транспорту по мосту.

    Початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання 8-10 днів.

    «У КП просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі», - зазначили в КМДА.

    Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі. 

    Дивіться відео, як Кличко відкривав рух Шулявським мостом.
    У лютому 2020 року стало відомо, що Фонд державного майна України оцінив вартість цеху №5 «Першого київського машинобудівного заводу» (колишній «Більшовик») у 700 млн грн. Столична влада вважає таку ціну завищеною і не буде її платити.
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