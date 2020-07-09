У Києві частково обмежать рух Шулявським мостом



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Будівельні роботи будуть тривати 8-10 днів

У Києві з 9 липня частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом. На ділянках шляхопроводу будуть проводитися дорожні роботи.

Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Так, від завтра дорожники розпочнуть укладання верхніх шарів асфальту підходів з основним проїздом шляхопроводу, у зв'язку з чим буде обмежений проїзд транспорту по мосту.

Початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання 8-10 днів.

«У КП просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі», - зазначили в КМДА.