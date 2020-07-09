У Києві частково обмежать рух Шулявським мостом
Будівельні роботи будуть тривати 8-10 днівУ Києві з 9 липня частково обмежать рух транспорту Шулявським мостом. На ділянках шляхопроводу будуть проводитися дорожні роботи.
Про це повідомили в Київській міській державній адміністрації.
Так, від завтра дорожники розпочнуть укладання верхніх шарів асфальту підходів з основним проїздом шляхопроводу, у зв'язку з чим буде обмежений проїзд транспорту по мосту.
Початок проведення робіт - 9 липня, термін виконання 8-10 днів.
«У КП просять з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і уважно дотримуватись правил дорожнього руху, щоб уникнути аварійних ситуацій на дорозі», - зазначили в КМДА.
Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.
Нагадаємо, 28 грудня 2019 року мер міста Віталій Кличко відкрив технологічний проїзд Шулявським шляхопроводом. Він першим проїхався мостом на квадроциклі.