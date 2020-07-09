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    Глава МОЗ пояснив, як достроково завершити самоізоляцію при в'їзді в Україну

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    Після поїздки треба зробити ПЛР-тест&nbsp; - Глава МОЗ пояснив, як достроково завершити самоізоляцію при в'їзді в Україну
    Після поїздки треба зробити ПЛР-тест 

    Після отримання негативного ПЛР-тесту, громадяни будуть автоматично виключені з програми «Дій вдома»

    У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили алгоритм дій для дострокового завершення самоізоляції громадянам, які в'їхали в Україну з країн «червоної зони». Для цього необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

    Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

    За його словами, після отримання в акредитованій лабораторії Центру громадського здоров'я негативного ПЛР-тесту, громадяни будуть автоматично виключені з програми «Дій вдома».

    «Людина, яка приїжджає з країн «червоної зони» повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши програму «Дій вдома». Але він може пройти ПЛР-тестування в приватній лабораторії. Важливо щоб ця лабораторія була акредитована ЦГЗ. У разі негативного тесту, лабораторія повідомляє ЦГЗ, автоматично повідомляється адміністрування програми, і ви отримуєте повідомлення в додатку і виключаєтеся зі списку. Важливо, щоб був вказаний номер телефону», - пояснив Степанов.

    Він додав, що повний список акредитованих лабораторій, де можна здати ПЛР-тест, можна знайти на на сайті ЦГЗ.

    Нагадаємо, Україна оновила список країн «червоної зони»

    Раніше в МЗС повідомили, що громадяни України можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза. 

    До слова, у Міністерстві закордонних справ підготували рекомендації для українців, які планують подорожі за кордон в умовах епідемії коронавірусу.
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