Глава МОЗ пояснив, як достроково завершити самоізоляцію при в'їзді в Україну



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Після поїздки треба зробити ПЛР-тест

Після отримання негативного ПЛР-тесту, громадяни будуть автоматично виключені з програми «Дій вдома»

У Міністерстві охорони здоров'я роз'яснили алгоритм дій для дострокового завершення самоізоляції громадянам, які в'їхали в Україну з країн «червоної зони». Для цього необхідно отримати негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус.

Про це сьогодні на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, після отримання в акредитованій лабораторії Центру громадського здоров'я негативного ПЛР-тесту, громадяни будуть автоматично виключені з програми «Дій вдома».

«Людина, яка приїжджає з країн «червоної зони» повинна пройти самоізоляцію протягом 14 днів, встановивши програму «Дій вдома». Але він може пройти ПЛР-тестування в приватній лабораторії. Важливо щоб ця лабораторія була акредитована ЦГЗ. У разі негативного тесту, лабораторія повідомляє ЦГЗ, автоматично повідомляється адміністрування програми, і ви отримуєте повідомлення в додатку і виключаєтеся зі списку. Важливо, щоб був вказаний номер телефону», - пояснив Степанов.

Він додав, що повний список акредитованих лабораторій, де можна здати ПЛР-тест, можна знайти на на сайті ЦГЗ.

Нагадаємо, Україна оновила список країн «червоної зони».

Раніше в МЗС повідомили, що громадяни України можуть в'їхати в 23 країни світу. Цей перелік включає і держави, куди необхідна віза.