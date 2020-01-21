Український фільм став переможцем міжнародного фестивалю



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Тromso International Film Festival проходив у Норвегії Фото: Jamie Bivard, Тiff.no

«Атлантида» стала переможцем премії Aurora TIFF

Створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.

Про це повідомляється на сайті Тiff.no.

Зазначається, що українська стрічка стала переможцем премії Aurora.

«Ексклюзивна селекція найкращих та найвибагливіших фільмів з міжнародної арени номінується на змагання за премію Aurora TIFF», - зазначили організатори кінофестивалю.

Драма «Атлантида» є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм – про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і, насамперед, – у людському вимірі.

Нагадаємо, «Атлантида» також отримала головну нагороду 11-го фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival, що пройшов з 14 по 21 грудня 2019 року на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції.

Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».

Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти», де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film. «Атлантида» отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю «Лістапад».

Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages.

Як повідомлялося, в Україні почали зйомки фільму за романом «Іловайськ».