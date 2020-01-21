Український фільм став переможцем міжнародного фестивалю
«Атлантида» стала переможцем премії Aurora TIFF
Створена за підтримки Держкіно України драма Валентина Васяновича «Атлантида» отримала головний приз фестивалю Tromso International Film Festival, що проходив у Норвегії.
Про це повідомляється на сайті Тiff.no.
Зазначається, що українська стрічка стала переможцем премії Aurora.
«Ексклюзивна селекція найкращих та найвибагливіших фільмів з міжнародної арени номінується на змагання за премію Aurora TIFF», - зазначили організатори кінофестивалю.
Драма «Атлантида» є історією про майбутню перемогу у війні з Росією. Цей фільм – про судоми перед остаточною руйнацією міфу індустріального Донбасу: як на рівні промислового ландшафту, так і, насамперед, – у людському вимірі.
Нагадаємо, «Атлантида» також отримала головну нагороду 11-го фестивалю європейського кіно Les Arcs Film Festival, що пройшов з 14 по 21 грудня 2019 року на гірськолижному курорті Лез Арк у Франції.
Кінопроєкт драми «Атлантида» став одним із переможців Дев’ятого конкурсного відбору Держкіно і отримав державну фінансову підтримку розміром 20 млн 835 тис. грн. при загальній вартості виробництва фільму 41 млн 835 тис. грн. Виробництво стрічки здійснила «Студія Гармата фільм».
Світова прем’єра фільму відбулась в офіційній конкурсній програмі 76-го Венеційського міжнародного кінофестивалю «Горизонти», де стрічка здобула перемогу – Orizzonti Award for Best Film. «Атлантида» отримала також спеціальний приз журі 32-го Міжнародного кінофестивалю в Токіо та Гран-прі 26 Мінського міжнародного кінофестивалю «Лістапад».
Нагадаємо, Рада ратифікувала угоду щодо приєднання України до європейського кіно фонду Eurimages.
Як повідомлялося, в Україні почали зйомки фільму за романом «Іловайськ».