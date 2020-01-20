На фестивалі гігантських китайських ліхтарів відбудеться соціальний день



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Світлова інсталяція на Співочому полі

До чарівної Піднебесної запрошують інвалідів та дітей-сиріт

У вівторок, 21 січня, новорічний Фестиваль гігантських китайських ліхтарів, який проходить зараз на Співочому полі, відчиняє двері для соціально незахищених категорій (інвалідів, дітей, які залишилися без опіки батьків, та для підопічних благодійних фондів та організацій).

«Ми отримали багато листів від благодійних організацій з проханням надати можливість їх підопічним із соціально незахищених категорій безкоштовно відвідати фестиваль. Знаю, як багато радості та позитивних емоцій приносять такі заходи і дітям, і дорослим. Тому ми з радістю запрошуємо всіх відправитись у цікаву подорож до чарівної Піднебесної, познайомитись з її легендами та на власні очі побачити красу скульптур із тисячі різнокольорових ліхтариків», - розповів Денис Погорєлко, організатор та керівник компанії Grand Event.

Соціальний день на Фестивалі гігантських китайських ліхтарів відбудеться 21 січня з 16:00 до 22:00.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (м. Арсенальна)

Вхід для вищезазначених категорій та їх супроводжуючих – безкоштовний за наявності посвідчення.

Нагадаємо, 13 грудня, напередодні новорічних свят, на столичному Співочому полі встановили історичні арт-інсталяції, присвячені Києву. Кожна з них символізує знакові пам'ятки міста: Золоті ворота, Софійську площу. На одній з фігур відвідувачі зможуть упізнати засновників столиці - Кия, Щека і Хорива.

Побачити арт-об'єкти можна в період проведення Фестивалю гігантських китайських ліхтарів (з 13 грудня до 2 лютого).