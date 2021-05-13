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    У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)

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    На стінах з&rsquo;явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу й інші надписи - У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)
    На стінах з’явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу й інші надписи
    Фото: Київавтодор

    Комунальники заявили до поліції про вандалізм

    Невідомі спаплюжили стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розміщено арт-об’єкт, присвячений політичним в’язням окупованого Криму. Про це вранці 13 травня повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

    На стінах з’явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу й інші надписи.

    Вандалізм виявили працівники Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району, які проводили ранкове прибирання переходу.

    Нині дорожня служба звернулась до поліції.

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    У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)
    У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)
    У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)

    Нагадаємо, арт-об’єкт «Підземний безвихід» створив грузинський художник Давид Кухалашвілі. У переході намалювали 98 тюремних дверей, за кожними прихована одна із історій політичних в’язнів Кремля.

    Наразі за ґратами перебувають 98 кримчан через їхню активну громадську позицію чи релігійні погляди.

    Теги: Київ мурал вандалізм Київавтодор
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