У центрі Києва невідомі спаплюжили арт-об‘єкт на честь політв’язнів окупованого Криму (фото)

На стінах з’явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу й інші надписи

Комунальники заявили до поліції про вандалізм

Невідомі спаплюжили стіни підземного переходу на Європейській площі, на яких розміщено арт-об’єкт, присвячений політичним в’язням окупованого Криму. Про це вранці 13 травня повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор».

На стінах з’явилась нецензурна лайка, пентаграми, фрази, які розпалюють релігійну ворожнечу й інші надписи.

Вандалізм виявили працівники Шляхово-експлуатаційне управління по ремонту та утриманню автошляхів та споруд на них Шевченківського району, які проводили ранкове прибирання переходу.

Нині дорожня служба звернулась до поліції.

Нагадаємо, арт-об’єкт «Підземний безвихід» створив грузинський художник Давид Кухалашвілі. У переході намалювали 98 тюремних дверей, за кожними прихована одна із історій політичних в’язнів Кремля.

Наразі за ґратами перебувають 98 кримчан через їхню активну громадську позицію чи релігійні погляди.