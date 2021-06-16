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    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)

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    На усіх чотирьох стінах підстанції з'явились мурали - Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    На усіх чотирьох стінах підстанції з'явились мурали
    Фото: Оболонь/Facebook

    Робота над локацією ще триває

    Стара трансформаторна підстанція на проспекті Героїв Сталінграда, 46 в Оболонському районі Києва перетворилася на новий артоб’єкт. Про це повідомляється на Facebook-сторінці групи «Оболонь».

    Усі стіни будівлі прикрашають мурали авторства київського художника Віталія Гідевана.

    «На підстанції оселилися єнот та їжачок, з’явились намальовані пущанські трамвайчики. На іншій грані – вже знаменита літня пара, що часто здійснює вечірній променад Оболонською набережною. З протилежної сторони улюблений парк «Наталка» з дівчиною Наталкою», – розповідається у групі «Оболонь».

    Але робота над цією локацією продовжиться. Планується плануємо змонтувати додаткове освітлення зі всіх чотирьох граней та встановити декоративний паркан.

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    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
    Фото: Оболонь/Facebook

    Як повідомлялося, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.

    Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.

    На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.

    Теги: Київ мурал благоустрій мистецтво
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    Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)