Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)
Робота над локацією ще триває
Стара трансформаторна підстанція на проспекті Героїв Сталінграда, 46 в Оболонському районі Києва перетворилася на новий артоб’єкт. Про це повідомляється на Facebook-сторінці групи «Оболонь».
Усі стіни будівлі прикрашають мурали авторства київського художника Віталія Гідевана.
«На підстанції оселилися єнот та їжачок, з’явились намальовані пущанські трамвайчики. На іншій грані – вже знаменита літня пара, що часто здійснює вечірній променад Оболонською набережною. З протилежної сторони улюблений парк «Наталка» з дівчиною Наталкою», – розповідається у групі «Оболонь».
Але робота над цією локацією продовжиться. Планується плануємо змонтувати додаткове освітлення зі всіх чотирьох граней та встановити декоративний паркан.
Як повідомлялося, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.
Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.
На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.