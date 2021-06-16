Стара будівля на Оболоні перетворилась на яскравий артоб’єкт (фото)

Робота над локацією ще триває

Стара трансформаторна підстанція на проспекті Героїв Сталінграда, 46 в Оболонському районі Києва перетворилася на новий артоб’єкт. Про це повідомляється на Facebook-сторінці групи «Оболонь».

Усі стіни будівлі прикрашають мурали авторства київського художника Віталія Гідевана.

«На підстанції оселилися єнот та їжачок, з’явились намальовані пущанські трамвайчики. На іншій грані – вже знаменита літня пара, що часто здійснює вечірній променад Оболонською набережною. З протилежної сторони улюблений парк «Наталка» з дівчиною Наталкою», – розповідається у групі «Оболонь».

Але робота над цією локацією продовжиться. Планується плануємо змонтувати додаткове освітлення зі всіх чотирьох граней та встановити декоративний паркан.

Як повідомлялося, у парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.

Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.

На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.