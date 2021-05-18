У столичному парку з’явився рекордний мурал (фото)

Мурал розповідає про знакові місця у парку «Відрадний»

Мурал увійшов до Національного реєстру рекордів України

У парку «Відрадний» в Солом’янському районі Києва створили найдовший мурал на історичну тематику. Про це повідомляє КО «Київзеленбуд».

Мурал довжиною 77,1 м, висотою 2,87 м, який описує історію та розповідає про знакові місця у парку «Відрадний», увійшов до Національного реєстру рекордів України.

Підготовчі роботи розпочалися 20 квітня, а 5 травня вже почали наносити ескізи на стіну.

Ініціатором створення муралу стала місцева громада. Мешканців у цьому підтримали зеленбудівці Солом'янського району, і спільними зусиллями вдалося реалізувати цей масштабний проєкт.

Художник Віталій Гідеван зобразив яблуневий цвіт, зелений лабіринт, міст, озеро, місцевих качок і навіть скульптуру «Життя», більш відому серед студентів як «Шара».

Як зазначає Маріанна Хмельницька, ініціаторка проєкту, для достовірного відтворення розвитку парку консультувалася із краєзнавцем та істориком Сергієм Кардашем. Раніше за його ідеєю було перенесено пам’ятний камінь витоку р. Либідь.

Раніше повідомлялося, що у Києві налічується 159 муралів.

На 25-поверховому новому будинку біля станції метро «Харківська» в Києві з'явився рекордний мурал. Він називається «Материнство» та уособлює одвічні сімейні цінності. Висота муралу становить 78 м, а загальна площа 1155 кв. м.