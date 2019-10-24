Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень



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Виставка «Квіткове сузір'я» на Співочому полі

Виставка квітів триватиме до 3 листопада

Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» на Співочому полі продовжили на тиждень - до 3 листопада.

Про це повідомляє «Київзеленбуд».

«Нам надзвичайно приємно, що цьогорічний фестиваль хризантем став настільки популярним. Численні селфі на фоні наших композицій у соцмережах та черги до фотолокацій красномовніші за суху статистику. Якщо хтось не встиг до цього часу відвідати осінню виставку на Співочому полі, має ще тиждень, вона триватиме до 3 листопада», - розповів в. о. генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Король.

Нагадаємо, що «Квіткове сузір'я» - це понад 20 тисяч хризантем на 10 локаціях, що розповідають про найцікавіші сузір’я. Крім того, ця виставка унікальна ще й тому, що було враховано короткий світловий день і влаштовано підсвічування композицій.

«Квіткове сузір'я» - це і композиції з хризантем, і розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду та локації для відпочинку, в тому числі і для дітей.

Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» відкритий щодня з 10:00 до 20:00 до 3 листопада.

Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»).

Вхід: дорослий квиток - 75 гривень; дитячий квиток - 25 гривень; для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

Нагадаємо, 4 жовтня на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартував традиційний осінній Фестиваль хризантем. Планувалося, що виставка триватиме до 27 жовтня.