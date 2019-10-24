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    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень

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    <span class="textexposedshow"><span lang="UK">Виставка &laquo;Квіткове сузір'я&raquo; на Співочому полі</span></span> - Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень
    Виставка «Квіткове сузір'я» на Співочому полі

    Виставка квітів триватиме до 3 листопада

    Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» на Співочому полі продовжили на тиждень - до 3 листопада.

    Про це повідомляє «Київзеленбуд».

    «Нам надзвичайно приємно, що цьогорічний фестиваль хризантем став настільки популярним. Численні селфі на фоні наших композицій у соцмережах та черги до фотолокацій красномовніші за суху статистику. Якщо хтось не встиг до цього часу відвідати осінню виставку на Співочому полі, має ще тиждень, вона триватиме до 3 листопада», - розповів в. о. генерального директора «Київзеленбуду» Олексій Король.

    Нагадаємо, що «Квіткове сузір'я» - це понад 20 тисяч хризантем на 10 локаціях, що розповідають про найцікавіші сузір’я. Крім того, ця виставка унікальна ще й тому, що було враховано короткий світловий день і влаштовано підсвічування композицій.

    «Квіткове сузір'я» - це і композиції з хризантем, і розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду та локації для відпочинку, в тому числі і для дітей.

    Фестиваль хризантем «Квіткове сузір’я» відкритий щодня з 10:00 до 20:00 до 3 листопада.

    Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»).

    Вхід: дорослий квиток - 75 гривень; дитячий квиток - 25 гривень; для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.

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    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень
    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень
    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень
    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень
    Фестиваль хризантем на Співочому полі продовжили на тиждень

    Нагадаємо, 4 жовтня на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартував традиційний осінній Фестиваль хризантем. Планувалося, що виставка триватиме до 27 жовтня.

    Київ виставка фестиваль Київзеленбуд квіти
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