На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)



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Створено 10 композицій із 20 тисяч хризантем Фото: Київзеленбуд

Фестиваль хризантем стартував на Співочому полі в Києві

Сьогодні, 4 жовтня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартував традиційний осінній Фестиваль хризантем.

10 композицій із 20 тисяч хризантем розказують про «Квіткові сузір'я». Тут можна побачити відомі й таємничі водночас сузір'я: Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса.

Понад 5 тисяч хризантем оздоблюють територію Співочого поля.

Також на гостей фестивалю чекає розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду, локації для відпочинку. Для дітей - цікаві майстер-класи, дитяча зона з будиночками-розмальовками та інші розваги.

Виставка триватиме з 4 до 27 жовтня, з 10:00 до 20:00.

Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле»

Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»

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