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    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)

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    <span lang="UK">Створено 10 композицій із 20 тисяч хризантем&nbsp;</span> - На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
    Створено 10 композицій із 20 тисяч хризантем 
    Фото: Київзеленбуд

    Фестиваль хризантем стартував на Співочому полі в Києві

    Сьогодні, 4 жовтня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартував традиційний осінній Фестиваль хризантем.

    10 композицій із 20 тисяч хризантем розказують про «Квіткові сузір'я». Тут можна побачити відомі й таємничі водночас сузір'я: Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса.

    Понад 5 тисяч хризантем оздоблюють територію Співочого поля.

    Також на гостей фестивалю чекає розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду, локації для відпочинку. Для дітей - цікаві майстер-класи, дитяча зона з будиночками-розмальовками та інші розваги.

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    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
    На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)

    Виставка триватиме з 4 до 27 жовтня, з 10:00 до 20:00.

    Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле»

    Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»

    Вхід: 

    • дорослий квиток - 75 гривень
    • дитячий - 25 гривень
    • для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.
    Київ виставка фестиваль парк квіти
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