На Співочому полі десятки тисяч хризантем розповідають про таємничі сузір’я (фото)
Фестиваль хризантем стартував на Співочому полі в Києві
Сьогодні, 4 жовтня, на Співочому полі Печерського ландшафтного парку стартував традиційний осінній Фестиваль хризантем.
10 композицій із 20 тисяч хризантем розказують про «Квіткові сузір'я». Тут можна побачити відомі й таємничі водночас сузір'я: Золотої та Летючої риби, Гончих Псів, Дракона, Райського Птаха, Кита, Близнюків, Стрільця, Фенікса, Живописця, Пегаса.
Понад 5 тисяч хризантем оздоблюють територію Співочого поля.
Також на гостей фестивалю чекає розважальна програма, безліч фотозон для селфі, ярмарок рослин і хендмейду, локації для відпочинку. Для дітей - цікаві майстер-класи, дитяча зона з будиночками-розмальовками та інші розваги.
Виставка триватиме з 4 до 27 жовтня, з 10:00 до 20:00.
Де: Печерський ландшафтний парк «Співоче поле»
Адреса: вул. Лаврська, 33 (метро «Арсенальна»
Вхід:
- дорослий квиток - 75 гривень
- дитячий - 25 гривень
- для дітей до 7 років, пенсіонерів, багатодітних родин, учасників АТО, інвалідів 1 та 2 групи, учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС – вхід безкоштовний.