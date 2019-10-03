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    У столичному парку охоронці зловили викрадачку квітів (фото)

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    Викрадачку &laquo;на гарячому&raquo; затримала муніципальна охорона - У столичному парку охоронці зловили викрадачку квітів (фото)
    Викрадачку «на гарячому» затримала муніципальна охорона

    Жінка викопала сім кущів хризантем

    Сьогодні, 3 жовтня, співробітник муніципальної охорони у парку «Перемога», що у Дніпровському районі Києва, затримав жінку, яка викорчувала на клумбі квіти.

    Про це повідомляє комунальне підприємство з утримання зелених насаджень Дніпровського району.

    Жінка була спіймана, коли вже викопала сім кущів хризантем.

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    У столичному парку охоронці зловили викрадачку квітів (фото)
    У столичному парку охоронці зловили викрадачку квітів (фото)

    Нагадаємо, днями в оновленій частині парку «Перемога» у Дніпровському районі Києві невідомі викрали кущі та квіти і понівечили скульптурку ведмежатка. 

    Як повідомлялося, 26 вересня було відкрито після капітального ремонту другу чергу парку «Перемога».

    У цій частині парку облаштували доріжки з ФЕМу, асфальтне покриття для заїзду технологічного транспорту, здійснили озеленення, зокрема, висадили живу огорожу із кущів, встановили новенькі лави та урни для сміття, нові опори для освітлення.

    акож у парку тепер є нова громадська вбиральня, будинок садівника та приміщення для муніципальної охорони.

    Облаштували й сучасні дитячі майданчики, зокрема, спортивно-ігровий комплекс з гумовим покриттям, встановили міні-батути, гойдалки, канатний комплекс.

    Є тепер у парку «Перемога» і цікаві арт-об’єкти та локації: оглядовий майданчик на березі озера, «залізні дерева» у тихій зоні парку - три дерева заввишки 5 метрів, обвиті живими ліанами, «парасолька» з позначенням визначних міст світу та відстанню до них, «лави-літери» заввишки понад 2 м та протяжністю 24 м, які утворюють назву парку «Перемога»; «хрестики-нулики» - дерев’яні рухомі кубики розміром 50*50 см, «зелений ведмідь» - фігура, обтягнута штучним газоном заввишки понад 3 метри.

    Наразі тривають роботи з влаштування освітлення другої черги парку. Їх планують завершити до кінця року.

    Площа парку, де вже зробили капітальний ремонт, - 25 га. Загальна площа парку - 65 га.

     

    Київ вандалізм благоустрій жінка парк квіти
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