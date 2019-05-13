Шулявський шляхопровід: що зроблено і коли почнуть будувати новий міст (фото, відео)



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Фото: Вечірній Київ

Будівельники чекають на доставку металевих конструкцій нового шляхопроводу

Роботи з реконструкції Шулявського шляхопроводу проводяться цілодобово та без вихідних. Про це повідомив керівник Дирекції будівництва шляхово-транспортних споруд Михайло Харнам на своїй сторінці у Facebook.

Наступного тижня у Дирекції чекають на доставку на будівельний майданчик металевих конструкцій нового шляхопроводу.

Харнам зазначив, що головна мета – працювати з випередженням робочого графіку.

Тому генеральний підрядник та субпідрядні організації постійно проводять ревізію на будівельному майданчику та інспектують хід виконання робіт.

Незважаючи на тривалі свята, роботи на будівництві ключових об’єктів транспортної інфраструктури Києва відбуваються майже безперервно. Задіяні на будівництві працівники відпочивали тільки 28 та 29 квітня, пише «Вечірній Київ».

Як відомо, Шулявський шляхопровід закрили з 17 березня на довгострокову реконструкцію. За оцінками фахівців, роботи зі зведення нового шляхопроводу триватимуть 17 місяців. Загальна вартість реконструкції – 830,12 млн грн.

Кияни охрестили шляхопровід «мостом ганьби».

Дивіться фоторепортаж «Главкома» з місця реконструкції мосту.

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