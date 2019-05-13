Не для боягузів: на велосипедно-пішохідному мосту буде скляна підлога (фото)



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Встановлення скляної підлоги на пішохідно-велосипедному мосту Фото: Департамент транспортної інфраструктури КМДА

З мосту відкривається запаморочливий краєвид

На велосипедно-пішохідному мосту встановлюють скляну підлогу, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку, будівельники почали встановлювати скляну підлогу. Про це повідомляє Департамент транспортної інфраструктури Київської міської держадміністрації.

«Хто із сміливців наважиться 26 травня на День Києва пройтись прозорою поверхнею та сфотографуватись на тлі запаморочливого краєвиду?» - прокоментували у транспортному департаменті фото встановлення скляної підлоги.

Нагадаємо, 24 квітня будівельники встановили останній прогін пішохідно-велосипедного мосту, який з'єднає Хрещатий парк та Володимирську гірку. Таким чином, міст з’єднав Арку дружби народів і Володимирську гірку.

Мер Києва Віталій Кличко анонсував відкриття у травні пішохідно-велосипедного мосту. «Менше, ніж за місяць ми відкриємо в столиці новий знаковий об‘єкт. Пішохідний міст стане окрасою Києва, привабливим місцем відпочинку для мешканців міста і туристів», - написав він на своїй сторінці у Facebook.

Як повідомлялося, ЮНЕСКО вимагало від Києва не будувати пішохідно-велосипедний міст, який повинен з'єднати Володимирську гірку з аркою Дружби народів.

Столична влада наполягає, що будівельні роботи зі зведення мосту повністю відповідають чинному законодавству.

5 квітня Віталій Кличко зустрівся в Парижі в штаб-квартирі ЮНЕСКО з директором Центру всесвітньої спадщини ЮНЕСКО Мехтільд Рьослер. Він обговорив з фахівцями ЮНЕСКО будівництво мосту через Володимирський узвіз.

Нагадаємо також, що співзасновниця компанії «Leuppi & Schafroth Architekten» (Цюріх, Швейцарія) Стефані Шафрот (Stephanie M. Schafroth) повідомила, що концепція і конструктивні рішення пішохідно-велосипедного мосту між парками «Хрещатий» та «Володимирська гірка» у Києві взяті з проекту швейцарських архітекторів, які отримали за нього премію під час конкурсу у 2013 році. Але виграні кошти так і не були виплачені.

У КМДА заявили, що розробку проекту пішохідно-велосипедного мосту, що з’єднає між собою київські парки «Хрещатий» та «Володимирська гірка», виконало ТОВ «Проектні системи Лтд» згідно виграного тендеру на проектні роботи.