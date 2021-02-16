Фонд держмайна продав три занедбані будівлі біля «Літаючої тарілки»

Біля метро «Либідська» забудовник Вагіф Алієв зводить новий ТРЦ

15 лютого відбулися три аукціони з приватизації будівель, які розташовані поруч зі станцією метро «Либідська» у Києві, на загальну суму 218,06 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду державного майна України.

Зазначається, що об’єкти належать до категорії непродуктивних активів, які руйнувалися протягом багатьох років.

Онлайн-аукціон з приватизації адмінбудівлі (А) площею 1730 кв. м залучив чотирьох учасників, які на конкурентних торгах підвищили вартість активу до 135,1 млн грн зі стартових 73,5 млн грн.

На приватизаційному аукціоні адмінбудівлі (Б) площею 429,7 кв. м п’ять учасників торгів встановили фінальну ціну активу на рівні 37,9 млн грн, яка перевищила стартову ціну 7,3 млн грн у понад 5 разів.

На онлайн-аукціоні з приватизації лабораторного корпусу з площею 74,6 кв. м за право власності на актив змагалися шість учасників, які підвищили ціну активу до 45 млн грн, що в понад 66 разів вища, ніж стартові 673,9 тис. грн.

Об’єкти розміщені поруч з будинком «Літаюча тарілка», у якому знаходяться Український інститут науково-технічної експертизи та інформації і Державна науково-технічна бібліотека України, що внесений до реєстру пам'яток архітектури та монументального мистецтва і не підлягає приватизації, а тому залишається у власності держави.

Всі три продані будівлі примикають до будівництва ТРЦ Ocean Mall столичного забудовника Вагіфа Алієва. Ймовірно, вони будуть знесені для добудови ТРЦ.

Алієв є засновником Mandarin Plaza Group, що об'єднує мережу ТРЦ в Києві. У портфелі групи ТЦ «Мандарин Плаза, Lavina Mall, ТРЦ Ocean Mall, ТРЦ «Лісова», ТРЦ «Іподром», ТРЦ Blockbuster Mall, а також БЦ «Парус» і ЖК Diamond Hill. Алієв раніше заявляв про плани викупити розташований по сусідству торгово-розважальний центр Ocean Plaza і з'єднати його потім з ТРЦ Ocean Mall.