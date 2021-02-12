Скандальна забудова території НАУ. Новий ректор прокоментував ситуацію

Максим Луцький не заперечує, що і сам має нерухомість у житлових комплексах на території університету

Новий ректор Національного авіаційного університету Максим Луцький, який до 2015 року займав посаду першого проректора вузу, заявляє, що не має жодного відношення до скандальної забудови території НАУ. Про це він сказав в інтерв’ю «Главкому».

«…Я нічого не забудовую. У 2007 році, коли ректором став Микола Сергійович Кулик, у нас залишилась у спадок від попереднього ректора та проректора з господарської діяльності величезна кількість боргів і незакінчених проєктів. Я жодного відношення до цього будівництва не маю», – зазначив Луцький.

Ректор розповів, на місці будівництва раніше була компресорна, за знос якої потрібно було заплатити близько 5 млн грн. Акти на знос підписав проректор Симоненко. «Тоді ж місту потрібно було компенсувати величезні кошти за дерева, які вирубали на місці майбутнього будинку. Також треба було гасити борги, які накопичилися за проєктування цих будинків. Таким чином, ще не починаючи будівництво, університет вже витратив певну кількість грошей. Та охочих придбати квартири було багато, бо близько до роботи. Люди понесли кошти забудовнику. Але будівництво так і не почалося, була економічна криза», – сказав Луцький.

«Тоді керівництво вузу почало шукати, хто би міг добудувати. Ми не хотіли долучати жодної комерційної структури, тому що важко з ними працювати. «Звернулися до «Київміськбуду», потім до тоді ще потужного «Укрбуду» і до «Житлоінвестбуд-УКБ». Хто для університету запропонував найвигідніші умови, з тим ми і перепідписали угоду. Чому перепідписали? Тому що попереднє керівництво університету вже попідписувало договори, згідно з якими університет нічого не отримав у власність. Ми звернулися до Київського інституту судових експертиз, вони порахували скільки університет мав би отримати за використану ділянку, перевели це в квадратні метри, і таким чином біля сотні квартир університет отримав у власність, вони є на балансі університету зараз», – розповів Луцький.

Решта квартир належали забудовнику, їх розкупили.

Є ще один недобудований будинок житлового комплексу «Відрадний-2» на території університету. «Знаю, що там будівництво відбувалося, у нас була спільна робота із забудовником, відділ капітального будівництва, проводили спільні наради. Тоді було все відомо. А зараз знайти документи будь-які дуже важко, тому що вони зникли разом з Ісаєнком. Я знаю так, як і ви, з преси про те, що там є конфлікт між компанією, яка будує, та інвесторами. Але суть цього питання мені невідома», – повідомив Луцький, додавши, що зникли оригінали інвестиційних угод, акти виконаних робіт, додаткові угоди.

Ректор також розповів, як почалася історія з ЖК «Відрадний-2» на університетській землі: «У 2005 році рішенням вченої ради НАУ було затверджено план соціальної забудови. Тут на території університету мало з’явитися близько 20 будівель. Потім рішення вченої ради було передане до Міністерства освіти і науки. Зараз вже покійний Анатолій Богомолов, як заступник міністра, затвердив цей план. Це все (будівництво житлових будинків) – одна інвестиційна угода, під яку була зроблена оцінка, вираховані якісь відсотки, те, що має отримати університет. Іншими словами, якщо один будинок збудували, другий не будувати не можна, було. Чесно кажучи, не знаю глибоко проблематику. Між тим, мені телефонують інвестори, у них якась ініціативна група, вони хочуть зі мною обговорити. Я не проти з ними поговорити».

Луцький не знає, чи є серед інвесторів комплексу «Відрадний-2» викладачі університету або його співробітники. «Про співробітників НАУ мені нічого не відомо. Якби були, ми би знали вже про це», – сказав він.

Луцький підтвердив, що придбав квартири у житлових комплексах на території НАУ, але заперечує, що їх у нього 11. «Це особисте, це моє. Те, що моє, я не хочу обговорювати. Я ж придбав їх, не працюючи в університеті. До того ж немає в мене ніяких 11 квартир. Із законом все гаразд. Були розмови раніше, що я є фігурантом десятків кримінальних справ. Але ніде не фігурує моє прізвище», – сказав він.

Відповідно до декларації, поданої 22 травня 2020 року, у Максима Луцького три квартири, дві земельні ділянки, один житловий будинок і один будинок для відпочинку

НАУ є замовником будівництва кількох комплексів. ЖК «Відрадний-2» особливий тим, що розташовується на території авіаційного університету. Земельна ділянка була видана у 2007 р., а будівництво почалося у 2016-му. Перші дві секції з чотирьох були частково заселені у серпні 2019 р. Спочатку забудовником виступило комунальне підприємство «Житлоінвестбуд-УКБ», з яким інвестори уклали угоди. Однак згодом забудовником і стороною угод виступало ТОВ «РК Траекторія» (угода про купівлю-продаж майнових прав та дериватива), а більшість договорів інвестори укладали з ТОВ «ФК Толока» – компанією, що виступила управителем фонду фінансування будівництва ЖК «Відрадний-2».

Спільно ТОВ «ФК Толока» та ТОВ «РК Траекторія» займаються будівництвом і житлового комплексу «Авіа Квартал» у Вишневому, замовником якого є НАУ. Він будується ще з 2006 р., через кризу зведення будинків з 2008 до 2013 року було призупинене. Потім будинки почали поступово вводити в експлуатацією.

З «Толокою» пов’язують Максима Луцького. До 2018 року юридична адреса цієї компанії збігалася з компаніями пана Луцького «Альфа Капітал Груп» та «Лагуна інвест». Сам Максим Луцький будь-який зв’язок із забудовником заперечує.