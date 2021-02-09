Афера «Еліта-Центр»: ошукані інвестори вийшли на мітинг під мерію Києва (фото)

Ще 1263 потерпілих від афери «Еліта-Центр» необхідно забезпечити житлом

Сьогодні, 9 лютого, під стінами Київської міської держадміністрації відбувся мирний мітинг інвесторів, ошуканих групою будівельних компаній «Еліта-Центр».

До них вийшов заступник голови КМДА Вячеслав Непоп. Він заявив, що Київська міська державна адміністрація продовжує працювати над забезпеченням квартирами ошуканих інвесторів.

«Протягом останніх років нам вдалось надати квартири 267 ошуканим інвесторам. Ще 1263 потерпілих необхідно забезпечити житлом. І ми не припиняємо працювати над цим – працює постійна конкурсна комісія із залучення інвесторів для будівництва, укладаються інвестиційні договори, на частині об’єктів триває будівництво», – наголосив він.

Непоп нагадав, що будівництво продовжується у провулку Платонівському та на вулиці Лук’янівській, де відповідно 10,6% та 9,4% площі передбачені для передачі постраждалим від «Еліта-Центр». На вулиці Милославській, де інвестор зобов’язався надати 7% площі, ведеться робота з опорядження будинків та прибудинкової території. Загалом за даними об’єктами, які будуть введені в експлуатацію в IV кварталі 2021 року, вже укладено попередні договори на передачу 63 квартир ошуканим інвесторам.

Крім того, у 2020 році КП «Київське інвестиційне агентство» подало повторну заяву на видачу дозволу на будівництво на ділянці на вулиці Оноре де Бальзака до Державної архітектурно-будівельної інспекції України. Там передбачено понад 904 кв. м для забезпечення житлом постраждалих від «Еліта-Центр».

Також «замороженими» залишаються понад 5 тис. кв. м, погоджені з інвестором, в об’єкті на перетині вулиць Здолбунівської та Тепловозної. Там жителі сусідніх житлових комплексів не перший рік блокують будівництво попри наявність у забудовника всієї дозвільної документації.

«Попри проблеми на окремих об’єктах, ми продовжуємо також працювати над виділенням нових ділянок, де інвестпроектом передбачені квартири для постраждалих від сумнозвісної «Еліта-Центр». Вже розроблені та погоджуються передпроектні пропозиції щодо об’єктів на перетині вулиць Амурської і Сумської, а також на вулиці Жолудєва, 1-А», – додав Непоп.

З урахуванням об’єктів, які вже зараз у роботі, загалом ще необхідно збудувати 1123 квартири для забезпечення житлом потерпілих.