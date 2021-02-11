Офіс Генпрокурора хоче відібрати у «Київміськбуду» найбільший ЖК «Укрбуду»

Поки що будівельні роботи на об'єкті тривають

Якщо право «Київміськбуд» на добудову ЖК припинеться, то інвестори та військовослужбовці не отримають обіцяного президентом житла

Завдання Зеленського сприяти добудові ЖК «Укрбуду» залишилося непомітним для Офісу Генпрокурора.

Питання подальшого будівництва одного з найбільших ЖК «Чарівне місто», прийнятого «Київміськбудом», залежить від рішення Верховного Суду.

Як повідомили в «Київміськбуді», зараз будівельні роботи на об'єкті тривають.

«Але питання подальшого будівництва залежить від рішення Верховного Суду, який 25.02.2021 р розгляне скаргу Офісу генерального прокурора на Постанову Північного апеляційного господарського суду від 24.11.2020 р, яким визнано договір про будівництво комплексу дійсним і повністю відмовлено в задоволенні позову, поданого ще в 2017 році заступником Генерального прокурора – головним військовим прокурором до попереднього забудовника.

Апеляційною інстанцією були враховані права та інтереси інвесторів будівництва, які очікують отримати власне житло. Суд взяв до уваги те, що в разі визнання договору про будівництво недійсним, Додатковий договір до Договору про будівництво житлового комплексу по вул. Бориспільська, 18 в Дарницькому районі м.Києва також втратить свою силу, що призведе до зупинки будівельних робіт. Адже права і обов'язки ПрАТ «ХК «Київміськбуд» на добудову житлового комплексу припиняться і гарантувати отримання квартир як інвесторами, так і військовослужбовцями Холдингова компанія не зможе з незалежних від неї причин», – йдеться в тексті.

Також недійсність договору про будівництво житлового комплексу спричинить за собою взагалі відсутність права на отримання інвесторами (довірителями ТОВ «Фінансова компанія «Житло-Капітал») оплачених ними об'єктів нерухомості.

«Ні прокуратура, ні держава, в разі задоволення позову Верховним Судом, не гарантують інвесторам повернення сплачених грошових коштів, оскільки залучені фінанси були спрямовані на здійснення цього будівництва – оплату будівельних робіт і закупівлю матеріалів. Ніяких механізмів з компенсації або добудови об'єкта поки не існує, а мотиви таких дій прокуратури на сьогоднішній день невідомі», – кажуть у «Київміськбуді».

Нагадаємо, в ефірі телеканалу 1+1, в грудні 2019 року, президент України Володимир Зеленський пообіцяв, що будинки однієї з найбільших будівельних компаній в Україні – «Укрбуду» – добудує «Київміськбуд».

17 червня 2020 Кабінетом Міністрів України була прийнята Постанова №772-р "Про заходи щодо розв'язання проблем інвесторів житлових комплексів, будівництво яких здійснювалося підприємствами — учасниками державної будівельної корпорації "Укрбуд".

Раніше інвестори, які купили житло у 26 житлових комплексах Києва, які будувалися під егідою «Укрбуду», звернулись до Зеленського через «критичну ситуацію, що відбувалася на будівельних майданчиках».

Пізніше представники «Київміськбуду», «Укрбуду» та група інвесторів підписали меморандум, згідно з яким роботи на недобудованих будинках відновляться протягом пів року. «Київміськбуд» має добудувати 23 житлових комплекси й один бізнес-центр. Зі списку, в той же час, були виключені ЖК «Генезис» і ЖК «Едельвейс».



