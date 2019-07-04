Фонтани на Русанівці знову запрацювали після аварії



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Фонтанний комплекс на Русанівці

Після негоди 26 червня частина фонтанів залишилась без електроживлення

Повністю відновлена робота усіх фонтанів в акваторії Русанівського каналу.

Працівники спеціалізованого водогосподарського комунального підприємства «Київводфонд» із залученням спеціалістів електротехнічної лабораторії усунули аварійну ситуацію, пов’язану із відсутністю електроживлення частини непрацюючих фонтанів. Про це повідомляється на сторінці «Київводфонду» у Facebook.

Наразі усі дванадцять гейзерних водограїв працюють згідно свого робочого графіку.

Нагадаємо, у зв’язку із негодою відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу. Під час обстеження електричних мереж та електрообладнання водограїв фахівці СВКП «Київводфонд» виявили пошкодження високовольтного електричного кабелю, таким чином частина фонтанів залишалась без електроживлення до усунення аварійної ситуації.

Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочав з 1 травня.

Фонтани працюють у режимі світло-музичного шоу.

Як відомо, у 2016 році розпочався капітальний ремонт фонтанного комплексу на Русанівському каналі. На сьогодні вже відновлена робота 12 фонтанів на Русанівці.

27 квітня відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс «Малі» фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва», фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25.