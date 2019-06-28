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    На столичній Русанівці через негоду вийшли з ладу фонтани

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    Фонтан на Русанівському каналі - На столичній Русанівці через негоду вийшли з ладу фонтани
    Фонтан на Русанівському каналі

    У зв'язку з негодою, яка сталася вчора ввечері у Києві, відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу

    У Києві третина фонтанів на Русанівському каналі протягом вихідних не працюватимуть через пошкодження високовольтного електричного кабелю.

    Про це повідомляє прес-служба КМДА

    «У зв'язку з негодою, яка сталася вчора ввечері у Києві, відбулося аварійне відключення фонтанів в акваторії Русанівського каналу», - йдеться у повідомленні.

    Зазначається, що у ході обстеження фахівцями СВКП «Київводфонд» електричних мереж та електрообладнання водограїв було виявлено пошкодження високовольтного електричного кабелю.

    Таким чином частина фонтанів залишається без електроживлення до усунення аварійної ситуації.

    Нагадаємо, у четвер, 27 червня, близько 12-ї години у Києві розпочалася гроза, зірвався шквалистий вітер.

    Як повідомляв «Главком», на вулиці Липській у центрі Києва дерево впало на дорогу, серйозно пошкодивши припаркований позашляховик.

    Крім того, сильний вітер зривав дахи і валив забори і біл-борди.

    Через негоду в Києві до столичного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій надійшло 42 виклики від киян, на частину з них виїжджали рятувальники.

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