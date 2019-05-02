У Києві засяяли і «заспівали» фонтани (фото, відео)



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Столичні фонтани працюватимуть до 30 вересня

27 квітня відновили роботу шість фонтанів у центрі Києва. Зокрема, це фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та комплекс «Малі» фонтани «Водяна куля», «Каскадний» і «Засновники Києва», фонтан «Хрещатик» на вул. Хрещатик, 25. Фонтанний комплекс в акваторії Русанівського каналу, що складається з 12 фонтанів, свою роботу розпочав з 1 травня.

Як повідомили у Спеціалізованому водогосподарському комунальному підприємстві «Київводфонд», традиційно і цього сезону фонтани «Великий» та «Малі» на Майдані Незалежності, а також унікальний комплекс фонтанів в акваторії Русанівського каналу працюватимуть у режимі світло-музичного шоу.

На чашах фонтанів розміщено інформативні написи: «Обережно! Купання у фонтані може призвести до травмування громадян та псування обладнання!», тому громадян просять не купатися у фонтанах. Також фахівці просять киян та гостей міста не кидати у фонтани сміття, бо це може спричинити поломку.

Цього року планують виконати капітальний ремонт фонтану на вул. Великій Васильківській, 119/121, який збудований близько 30 років тому. Ремонт включатиме заміну гранітного облицювання, заміну електрокабелів, оновлення приладів підсвітки (близько 90 шт.), встановлення нового насосного обладнання (10 шт.).

Нагадаємо, у 2016 році розпочався капітальний ремонт фонтанного комплексу на Русанівському каналі. На сьогодні вже відновлена робота 12 фонтанів на Русанівці.

У травні 2017 року Київський міський голова Віталій Кличко відкрив після реконструкції фонтани на Майдані Незалежності – «Великий» та «Малі». Фонтани не працювали три роки після того, як були пошкоджені під час Революції Гідності. Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджуючі конструкції, встановили автоматику. Під час реконструкції встановлено 75 насосних агрегатів, 18 акустичних систем, понад 600 світодіодних світильників. Висота найвищого струменя води «Великого» фонтану сягатиме 35 метрів, у центрі «Малих» фонтанів – 15 метрів.

Нагадаємо, біля Національної опери у Києві запрацював світломузичний фонтан.

Дивіться, де і коли працюватимуть столичні фонтани цього року.