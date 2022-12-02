У Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі (фото)

На графіті зображена жінка в халаті й бігудях

У Гостомелі невідомі вирізали шматок стіни, на якій були графіті всесвітньо відомого вуличного художника Бенксі. Про це повідомив свідок події Сергій Жук.

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«Щойно на наших очах вандали зрізали відомий витвір #banksy», – написав він.

В коментарях Жук зазначив, що крадії – «молоді забезпечені люди», і що їх затримали на місці.

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На графіті, яке намагалися вкрасти вандали, зображена жінка в халаті й бігудях, вбрана у протигаз. В руках вона тримає вогнегасник.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що малюнок відомого британського вуличного художника Бенксі на одній із вулиць Києва невідомі доповнили рамкою у вигляді козака з презервативом. Фото з вулиці Великої Житомирської, де напередодні з’явився малюнок, опублікував фотограф Владислав Содель.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо. Також Бенксі показав відео подорожі Україною.

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