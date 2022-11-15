Головна Країна Культура
search button user button menu button

Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото)
На руїнах розбомбленої будівлі у Бородянці, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках
The Art Newspaper

Серед робіт Бенксі – малюнок, де діти гойдаються на протитанковій конструкції та гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці

Легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Про це повідомляє The Art Newspaper.

«Бенксі підтвердив, що йому належить малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо», – йдеться у повідомленні.

Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 1
Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 2

Крім того, художник підтвердив своє авторство ще на чотири роботи. Серед них – жінку у протигазі та з вогнегасником, на головій у якої бігуді, а також бородатий чоловік, що приймає ванну.

Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 3
Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 4

«Та інша робота, у якій Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки», – зазначає The Art Newspaper.

Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 5
Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото) фото 6

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше повідомлялося, що на руїнах багатоповерхівки у Бородянці Київської області з’явилося графіті легендарного британського художника, який працює під псевдонімом Бенксі. На своїй сторінці в Інстаграм Бенксі підтвердив, що це його робота.

Теги: Бородянка Київ війна мурал Бенксі

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Із молотка пішли дві картини 
Малюнки Бенксі продали на благодійному аукціоні за шалені гроші (фото)
31 жовтня, 2021, 01:53
Бенксі створив графіті в пошкодженій російськими обстрілами Бородянці
Художник Бенксі намалював графіті на стіні зруйнованого будинку в Бородянці (фото)
12 листопада, 01:52

Культура

Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото)
Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото)
Окупанти розпотрошили галерею знаменитого митця в окупованій Новій Каховці
Окупанти розпотрошили галерею знаменитого митця в окупованій Новій Каховці
Український ПЕН-клуб обрав нового президента
Український ПЕН-клуб обрав нового президента
Радіодиктант національної єдності: організатори оприлюднили текст для перевірки 
Радіодиктант національної єдності: організатори оприлюднили текст для перевірки 
Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд
Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд
Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою
Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
342K
Генсек НАТО виступив із тривожною заявою для українців 
157K
Резолюція ООН: колишній президент Росії відреагував на виплату репарацій Україні
84K
Репарації Україні. Як голосували Ізраїль, Туреччина та Угорщина
67K
Про що домовилися Байден та Сі Цзіньпін і що це значить для України
67K
Поразка Путіна в Україні. Росія припинила держпрограму озброєння – росЗМІ
37K
Скандал із військовим: «Укрзалізниця» пояснила, хто вигнав військового в тамбур

Новини

Під Сватовим ЗСУ знищили штаб окупантів – Генштаб
Сьогодні, 07:05
Скандал через акредитацію журналістів. «Євросолідарність» звернулась до влади
Вчора, 15:55
Резніков спрогнозував, як криза влади у Росії посприяє поверненню Криму 
Вчора, 15:00
ЗСУ завдали серйозного удару по базі окупантів на Херсонщині
Вчора, 07:02
ЗСУ розбили велику базу окупантів на Запоріжжі – Генштаб
12 листопада, 06:59
П'ять хороших новин 11 листопада
11 листопада, 21:00

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту