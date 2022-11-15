Художник Бенксі підтвердив, що він є автором семи муралів в Україні (фото)

На руїнах розбомбленої будівлі у Бородянці, зображено гімнастку, яка виконує стійку на руках

Серед робіт Бенксі – малюнок, де діти гойдаються на протитанковій конструкції та гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці

Легендарний британський художник Бенксі підтвердив своє авторство на сім муралів у різних місцях України, включаючи постраждалі від російської окупації Бородянку і Ірпінь. Про це повідомляє The Art Newspaper.

«Бенксі підтвердив, що йому належить малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, гімнастка на зруйнованому будинку в Бородянці та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка у спарингу дзюдо», – йдеться у повідомленні.

Крім того, художник підтвердив своє авторство ще на чотири роботи. Серед них – жінку у протигазі та з вогнегасником, на головій у якої бігуді, а також бородатий чоловік, що приймає ванну.

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«Та інша робота, у якій Бенксі, схоже, включив існуюче графіті із зображенням пеніса, перетворивши його на ядерну боєголовку, завантажену на кузов броньованої вантажівки», – зазначає The Art Newspaper.

Бенксі – це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Раніше повідомлялося, що на руїнах багатоповерхівки у Бородянці Київської області з’явилося графіті легендарного британського художника, який працює під псевдонімом Бенксі. На своїй сторінці в Інстаграм Бенксі підтвердив, що це його робота.