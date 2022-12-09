Британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином Ірпеня (документ)

Картини Бенксі привертають увагу світової спільноти до масштабів руйнувань в Україні

Всесвітньовідомий британський вуличний художник Бенксі став почесним громадянином міста Ірпінь у Київській області. Про це рішення міськради повідомив мер міста Олександр Маркушин.

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За його словами, картина Бенксі «привертає увагу світової спільноти до масштабів руйнувань», а художник «увічнив своєю творчістю історію боротьби Ірпеня та ідею його відродження».

«Художник Бенксі залишив на одному зі зруйнованих окупантами будинків в Ірпені своє графіті, таким чином привернувши увагу світової спільноти до масштабів руйнувань Ірпеня та увіковічнивши своєю творчістю історію боротьби Ірпеня й ідею його відродження», – йдеться у документі.

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Бенксі– це псевдонім всесвітньо відомого художника. Досі незрозуміло, хто ховається під цим псевдонімом. Міжнародне визнання митець отримав завдяки своїм творам вуличного мистецтва та графіті. Його роботи мають яскраво виражений соціально-політичний підтекст.

Нагадаємо, у Гостомелі вандали зрізали разом зі шматком стіни графіті Бенксі.

Раніше британський вуличний художник Бенксі підтвердив, що створив сім муралів у різних місцях України, зокрема в Києві, Ірпені та Бородянці.

Бенксі підтвердив, що йому належить також малюнок на Майдані Незалежності, де діти гойдаються на протитанковій конструкції, та малюнок хлопчика, який перемагає дорослого чоловіка, схожого на російського диктатора Путіна, у спарингу дзюдо. Також Бенксі показав відео подорожі Україною.