«Гарячий» четвер у Київраді: депутати розглянуть понад 300 питань

«Гарячий» четвер у Київраді: депутати розглянуть понад 300 питаньтрансляція
Більшість питань порядку денного засідання Київради стосуються містобудування та землекористування
У четвер, 24 червня, відбувається пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання відбудеться.
Початок пленарного засідання – о 10:00.
На розгляд депутатів винесено 337 проєктів рішень, серед яких 312 стосуються містобудування та землекористування.
Порядок денний пленарного засідання
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Ведеться онлайн-трансляція засідання.
Як повідомлялося, Київська міська рада планує надати Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку під подальшу його реконструкцію.