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    «Гарячий» четвер у Київраді: депутати розглянуть понад 300 питань

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    Засідання Київради відбуваються два рази на місяць - «Гарячий» четвер у Київраді: депутати розглянуть понад 300 питань
    Засідання Київради відбуваються два рази на місяць
    Фото: Київрада

    Більшість питань порядку денного засідання Київради стосуються містобудування та землекористування

    У четвер, 24 червня, відбувається пленарне засідання ІІ сесії Київської міської ради ІХ скликання відбудеться.

    Початок пленарного засідання – о 10:00.

    На розгляд депутатів винесено 337 проєктів рішень, серед яких 312 стосуються містобудування та землекористування.

    Порядок денний пленарного засідання

    Для перегляду натисніть на документ

    Ведеться онлайн-трансляція засідання.

    Як повідомлялося, Київська міська рада планує надати Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку під подальшу його реконструкцію.

    Теги: Київ Київрада депутат
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    «Гарячий» четвер у Київраді: депутати розглянуть понад 300 питань