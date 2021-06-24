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    Аеропорт «Київ» розшириться: міськрада виділяє землю

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    Довжину смуги аеропорту хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів - Аеропорт «Київ» розшириться: міськрада виділяє землю

    Довжину смуги аеропорту хочуть збільшити на 460 метрів до 2770 метрів

    Фото з відкритих джерел

    Планується реконструкція аеропорту з продовженням злітно-посадкової смуги

    Київська міська рада планує надати Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку під подальшу його реконструкцію. Про це повідомляє пресслужба Київради.

    За словами депутата міської ради, голови Постійної комісії з питань архітектури, містобудування та земельних відносин Михайла Терентьєва, підтримка даного проєкту рішення на пленарному засіданні Київради посприяє реалізації чергового етапу реконструкції аеропорту.

    «Сьогодні ми дали поштовх ще одному етапу реконструкції аеропорту з продовженням злітно-посадкової смуги, підтримавши надання у постійне користування земельної ділянки для розміщення, експлуатації та обслуговування об’єктів інженерної, транспортної, енергетичної інфраструктури та об’єктів зв’язку між вулицями Медовою та Променистою. Наразі на частині зазначеної ділянки утворилося звалище. Під час проведення реконструкції аеропорт зобов’язується компенсувати втрати сільськогосподарського виробництва та забезпечити виконання всіх інших обов’язків згідно з проєктом рішення», – підкреслив Терентьєв.

    Голова постійної комісії зазначив, що Київська міська рада вже надавала Міжнародному аеропорту «Київ» ім. І. Сікорського земельну ділянку у постійне користування, результатом чого аеропорт у межах міста зможе приймати літаки Boeing з великою пасажиромісткістю, що позитивно впливатиме на пасажиропотік у столиці.

    Депутат також додав, що Постійна комісія з питань архітектури, містобудування та земельних відносин продовжує свою роботу з активного сприяння прогресивному розвитку ключових об’єктів інфраструктури Києва.

    Як повідомлялося, аеропорт «Київ» ім. і. Сікорського у 2023 році закриють на 8-9 місяців, щоб подовжити і посилити смугу. Вартість робіт з оновлення аеродрому може коштувати від 2,5 млрд до 5 млрд грн. Ці кошти планується залучити з бюджету Києва, державного бюджету або використовувати змішане фінансування.

    Теги: Київ Київрада земля аеропорт реконструкція Аеропорт Київ
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    Аеропорт «Київ» розшириться: міськрада виділяє землю