Київ готує нове рішення щодо пільгового проїзду у транспорті

Питання про пільговий проїзд угромадському транспорті ще не вирішене

Право пільгового проїзду у міському транспорті планують продовжити

Київська міська рада має намір продовжити можливість пільгового проїзду у столичному громадському транспорті до 2022 року. Про це йдеться у відповіді Департаменту соціальної політики на запит Українських Новин.

«Департаментом підготовлено проєкт рішення «Про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки «про продовження права безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва незалежно від форм власності до 31 грудня 2021 року на підставі відповідного посвідчення (довідки)», - інформує Департамент.

Зазначено, що на сьогодні проєкт рішення проходить погодження в постійних комісіях Київської міської ради в установленому порядку, після чого він буде винесений на розгляд Київради.

Після затвердження зазначеного проєкту рішення реалізація права пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування Києва незалежно від форм власності пільгових категорій громадян здійснюватиметься до 31 грудня на підставі відповідного посвідчення (довідки).

Раніше Київська міська рада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті для жителів інших міст до 1 липня 2021 року.

Київрада просить Верховну Раду і Кабінет міністрів компенсувати місту виплати за пільговий проїзд з державного бюджету.

Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» у 2020 році на компенсацію проїзду столичним транспортом для пільгових категорій громадян було виділено з бюджету 1,093 млрд грн.

Нагадаємо, 13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

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