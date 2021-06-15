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    Київ готує нове рішення щодо пільгового проїзду у транспорті

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    Питання про пільговий проїзд угромадському транспорті ще не вирішене - Київ готує нове рішення щодо пільгового проїзду у транспорті

    Питання про пільговий проїзд угромадському транспорті ще не вирішене

    Фото з відкритих джерел

    Право пільгового проїзду у міському транспорті планують продовжити

    Київська міська рада має намір продовжити можливість пільгового проїзду у столичному громадському транспорті до 2022 року. Про це йдеться у відповіді Департаменту соціальної політики на запит Українських Новин.

    «Департаментом підготовлено проєкт рішення «Про внесення змін до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» на 2019-2021 роки «про продовження права безкоштовного проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування міста Києва незалежно від форм власності до 31 грудня 2021 року на підставі відповідного посвідчення (довідки)», - інформує Департамент.

    Зазначено, що на сьогодні проєкт рішення проходить погодження в постійних комісіях Київської міської ради в установленому порядку, після чого він буде винесений на розгляд Київради.

    Після затвердження зазначеного проєкту рішення реалізація права пільгового проїзду в міському пасажирському транспорті загального користування Києва незалежно від форм власності пільгових категорій громадян здійснюватиметься до 31 грудня на підставі відповідного посвідчення (довідки).

    Раніше Київська міська рада продовжила можливість пільгового проїзду в громадському транспорті для жителів інших міст до 1 липня 2021 року.

    Київрада просить Верховну Раду і Кабінет міністрів компенсувати місту виплати за пільговий проїзд з державного бюджету.

    Відповідно до міської цільової програми «Турбота. Назустріч киянам» у 2020 році на компенсацію проїзду столичним транспортом для пільгових категорій громадян було виділено з бюджету 1,093 млрд грн.

    Нагадаємо, 13 травня комунальні підприємства «Київський метрополітен» і «Київпастранс» заявили, що потребують підтримки влади через збитки, яких зазнали через пандемію, і запропонували або виділити їм кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд.

    Київська мерія пояснила, коли можуть зрости тарифи на проїзд.

    Мер Києва Віталій Кличко назвав справжню собівартість проїзду у громадському транспорті столиці.

    Експерти не виключають, що проїзд у громадському транспорті Києва подорожчає влітку.

    Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник не відкидає, що подорожчання проїзду станеться до кінця літа.

    Читайте також: Всі пільги на проїзд у громадському транспорті скасують: в уряді готують документ
    Теги: Київ Київрада громадський транспорт пільги
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    Київ готує нове рішення щодо пільгового проїзду у транспорті