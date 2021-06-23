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    У Києві з’являться ще три дитячих садочки

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    Санаторні дитячі садочки змінять тип - У Києві з’являться ще три дитячих садочки
    Санаторні дитячі садочки змінять тип
    Фото з відкритих джерел

    Мешканці Деснянського району отримають нові місця в дитячих садочках

    Три санаторні дитячі садочки Києва перетворять у заклади дошкільної освіти загального типу.

    Бюджетна комісія Київради підтримала зміну типу й найменування трьох закладів освіти Деснянського району. Наступний етап – розгляд проєкту рішення Київрадою. Про це повідомив заступник голови Київської міської держадміністрації, депутат Київської міської ради Валентин Мондриївський.

    «Раніше ЗДО № 520 «Юніор», ЗДО № 757 та ЗДО № 94 надавали як освітні, так і оздоровчі послуги для дітей із захворюванням дихальних шляхів та шлунково-кишкового тракту. Для вихованців передбачалася особлива дієта, а зарахування відбувалося виключно за направленням лікаря. Проте, за інформацією медичних установ району, потреба саме в таких спеціалізованих закладах наразі відсутня», – розповів Мондриївський.

    За його словами, мешканцям Деснянського району конче необхідні нові місця у ясельних групах звичайних дитячих садочків. Тому прийняття таких рішень Київрадою дасть можливість фактично створити три нові повноцінні дитячі садочки в місті та привести їх у відповідність до норм чинного освітнього законодавства України.

    Також Мондриївський нагадав, що відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 січня 2021 року № 86 в усіх садочках забезпечується збалансоване харчування з можливістю врахування особливих дієтичних потреб кожної дитини.

    Нагадаємо, 26 травня мер Києва Віталій Кличко відкрив новозбудований гарний і сучасний дитячий садок на Троєщині.

    Мер повідомив, що Київ майже подолав чергу до дитячих садочків. Цього року до садків уже зарахували 19 тисяч дітей.

    Минулого року у столиці збудували або повністю реконструювали чотири дитсадки, а за останніх кілька років – 33.

    Теги: Київ Київрада діти КМДА дитячий садок
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    У Києві з’являться ще три дитячих садочки