Газовики повідомили у скількох будинках на Київщині відновлено газопостачання

Українці продовжують прибирати наслідки дій окупантів

Регіональна газова компанія повідомила, що з початку відновлювальних робіт в Київській області майже у 15 000 домогосподарств знову з’явився газ.

Тільки за останню добу його повернули до 7 308 осель:

Бровари + 3 382

Києво-Святошинський район + 2257 Бородянка + 1 873

Макарів, Вишгород + 1 135

«Впродовж останньої доби ще у 2 231 осель в Чернігівській і Миколаївській областях також повернули газопостачання! Відновлювальні роботи тривають!

Працюємо!», − заявили у компанії.

Газовики працюють максимально швидко (фото: РГК)

Нагадаємо, вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини.

10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.