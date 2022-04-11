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    Газовики повідомили у скількох будинках на Київщині відновлено газопостачання

    Газові системи отримали чимало ушкоджень - Газовики повідомили у скількох будинках на Київщині відновлено газопостачання
    Газові системи отримали чимало ушкоджень
    фото: РГК

    Українці продовжують прибирати наслідки дій окупантів

    Регіональна газова компанія повідомила, що з початку відновлювальних робіт в Київській області майже у 15 000 домогосподарств знову з’явився газ.

    Тільки за останню добу його повернули до 7 308 осель:

    • Бровари + 3 382
    • Києво-Святошинський район + 2257 Бородянка + 1 873
    • Макарів, Вишгород + 1 135

    «Впродовж останньої доби ще у 2 231 осель в Чернігівській і Миколаївській областях також повернули газопостачання! Відновлювальні роботи тривають!

    Працюємо!», − заявили у компанії.

    Газовики працюють максимально швидко (фото: РГК)

    Газовики працюють максимально швидко (фото: РГК)

    Нагадаємо, вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини.

    10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

    Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.

    Теги: росія окупанти газ війна Україна РГК окупація #stoprussia
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    Газовики повідомили у скількох будинках на Київщині відновлено газопостачання