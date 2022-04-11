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    Зруйновані будинки, церква без куполів: що залишилося від Маріуполя (фото, відео)

    Окупанти продовжують знищувати Маріуполь - Зруйновані будинки, церква без куполів: що залишилося від Маріуполя (фото, відео)
    Окупанти продовжують знищувати Маріуполь
    фото: Telegram-канал «Мариуполь сейчас»

    Російські окупанти продовжують знищувати найбільше місто Приазов’я

    Більша частина Маріуполя обстріляна або зруйнована рашистами. Фото та відеозаписи нинішнього стану міста з’явилися на Telegram-каналі «Мариуполь сейчас».

    Наслідки обстрілів та бомбардування Маріуполя можна помітити у всіх районах міста.

    Зокрема, зруйновані будинки зафіксовані на вулицях Купріна, Куїнджі, Перемоги, Київській.

    Обстріляли селища Україна та Кіровка. Будинки на вулиці за парком «Веселка» майже знищені.

    Зазнала руйнувань найвідоміша церква Маріуполя – Собор Архистратига Божого Михайла, що на вулиці Воїнів-Визволителів у Лівобережному районі міста.

    Нагадаємо, сьогодні, 11 квітня, президент Володимир Зеленський, звертаючись до парламенту Південної Кореї, заявив, що Маріуполь фактично зруйнований, лік загиблих у місті йде уже на десятки тисяч. Але росіяни, зазначив глава держави, навіть попри це не зупиняють наступ – бо хочуть зробити так, щоб Маріуполь був показово знищеним містом.

    Теги: Маріуполь росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Зруйновані будинки, церква без куполів: що залишилося від Маріуполя (фото, відео)