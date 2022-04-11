Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території – розвідка

Розвідка: «Недавні ж вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі і складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ»

Росіяни готуються до партизанської війни на своїй території. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що Міністерство транспорту РФ зобов'язує забезпечити взаємодію російської залізниці з МВС та ФСБ.

«Підвищені заходи безпеки пов'язані із «загрозою втручання в роботу об'єктів транспортної інфраструктури, що знаходяться на кордонах Ростовської області і Краснодарського краю». Вперше контрдиверсійні заходи на російській залізниці були введені з початком агресії проти України на короткий термін з розрахунком на швидкий бліц-криг. Після провалу початкового плану їхню дію регулярно продовжують і посилюють», – йдеться у повідомленні.

За даними розвідки, підвищення готовності пов'язане, зокрема, з діями білоруських «рейкових партизан», які цілеспрямовано виводять з ладу залізничне сполучення з Україною, щоб ускладнити доставлення підкріплення в зону бойових дій:

«Недавні ж вибухи поблизу Бєлгорода на місцевій нафтобазі і складах боєприпасів посіяли паніку і в сусідніх російських регіонах РФ. Цим покладено початок партизанській війні і перенесення бойових дій на територію РФ».

Раніше розвідка опублікувала ще один список рашистів, причетних до знищення населення у Київській області.