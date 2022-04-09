  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини

    Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією - Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією

    Бригад з АТ «Вінницягаз» і АТ «Житомиргаз» вже з понеділка працюватимуть на Київщині

    Вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини

    10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

    Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.

    1 з 7
    на весь екран згорнути
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини
    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.

    Читайте також: 64 роки розмінування. «Сюрпризи», які залишили росіяни на нашій землі
    Теги: росія окупанти газ війна Київщина Україна Вінниччина окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини