Газовики з Вінниччини і Житомирщини поможуть відновлювати газові мережі Київщини

Бригад з АТ «Вінницягаз» і АТ «Житомиргаз» вже з понеділка працюватимуть на Київщині

Вінницькі і житомирські газовики допоможуть відновлювати газові мережі Київщини

10 бригад з АТ «Вінницягаз» і 8 бригад з АТ «Житомиргаз» з понеділка працюватимуть на Київщині над відновленням газопостачання в Бучі, Гостомелі, Бородянці, Ірпені

Газовики підготували спеціалізовані машини з повною комплектацією: електрогенератори, електровідбійники, різаки, болгарки, зварювальні апарати, драбини, набори інструментів і необхідних комплектуючих та матеріалів для ремонту мереж.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.