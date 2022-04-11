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    Події в Україні

    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці

    документ
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    фото з відкритих джерел

    У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом

    Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка Київської області. Про це інформує пресслужба ГУР МОУ.

    «Головне управління розвідки України здобуло список військових злочинців з 234-го десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, які скоювали злочинні дії у місті Бородянка Київської області», – йдеться в повідомленні.

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    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці
    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці

    У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.

    Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.

    Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області.

    Також волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.

    Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.

    Теги: розвідка росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці