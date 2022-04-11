Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянці

Стали відомі імена окупантів, які вбивали українців у Бородянцідокумент
У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом
Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило список російських десантників – вбивць дітей і мирного населення – з Пскова, які скоїли злочинні дії у місті Бородянка Київської області. Про це інформує пресслужба ГУР МОУ.
«Головне управління розвідки України здобуло список військових злочинців з 234-го десантно-штурмового полку (військова частина 74268) м. Псков, які скоювали злочинні дії у місті Бородянка Київської області», – йдеться в повідомленні.
У розвідці нагадали, що за скоєні злочини проти мирного населення України всі воєнні злочинці постануть перед судом і будуть притягнуті до відповідальності.
Із прізвищами воєнних злочинців можна ознайомитися за посиланням.
Раніше Головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало список військовослужбовців Росгвардії, які знищували мирне населення у Київській області.
Також волонтери знайшли дані командира рашистів, що коїли звірства в Бучі.
Як повідомлялося, спецслужби зібрали дані про підрозділи РФ для фіксації злочинів на Київщині.