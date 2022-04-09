Україна почала відновлення доріг та мостів, зруйнованих росіянами (фото)

На під'їзді до Ірпеня вже облаштовують тимчасову переправу

В Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно. Про це інформує заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

Так, на автошляху Р-30 на під'їзді до Ірпеня вже облаштовують тимчасову переправу.

Паралельно триває підготовка до будівництва нового мосту, що розпочнеться найближчим часом.

«Працюємо, щоб автошляхи стали знову безпечними! На трасі Київ-Чоп проводиться ямковий ремонт», – написав Тимошенко.

Він повідомив, що через бойові дії на Чернігівщині пошкоджено 626 км доріг державного значення (21% мережі державних трас). Зруйновано 16 мостів та шляхопроводів.

Також зараз ведеться активне відновлення транспортних коридорів для безпечного пересування громадян та доставки гуманітарних вантажів.

Раніше Ігор Терехов показав представникам Офісу Президента руйнації, які отримав Харків за 44 дні повномасштабної війни Росії проти України.

Нагадаємо, до 9 Травня російський президент Володимир Путін поставив завдання мінімум – захопити Харків. Про це заявив російський політолог Андрій Піонтковський, який мешкає в США.

Водночас він висловив сумнів, що росіянам вдасться захопити першу столицю України.