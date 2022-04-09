Київщина: у Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година

У громадах Київщини тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури

Ситуація у Київській області станом на 9 квітня

У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури. Про це 9 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони – надзвичайних подій на території зафіксовано не було. Триває робота з приймання гуманітарної допомоги. Продовжуються польові роботи.

Бучанський район – профільні служби працюють у звільнених від окупантів громадах. Там триває зачистка і розмінування.

Посилена комендантська година запроваджена:

на території Гостомельської селищної ради – із 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня;

у місті Ірпінь – із 21:00 07 квітня до 09:00 11 квітня.

Броварський район – проводяться роботи з відновлення електропостачання та ремонту пошкодженого газопроводу. Станом на сьогодні вже відновлене газопостачання на ГРС Плоске. Йдеться про 1177 абонентів.

Вишгородський район – здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах. Завозиться гуманітарна допомога. Поступово відновлюється інфраструктура. Зокрема, встановлено понтонну переправу через річку Здвіж біля села Катюжанка. Влаштовують також мостову переправу біля села Казаровичі. Славутич має потребу в продуктах харчування та пальному.

Раніше повідомлялося, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.



