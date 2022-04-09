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    Київщина: у Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година

    У громадах Київщини&nbsp;тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури - Київщина: у Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година
    У громадах Київщини тривають роботи з відновлення критичної інфраструктури
    фото з відкритих джерел

    Ситуація у Київській області станом на 9 квітня

    У громадах Київської області, які перебували під російською окупацією, тривають роботи з розмінування та відновлення критичної інфраструктури. Про це 9 квітня повідомляє офіційний Telegram-канал голови Київської обласної державної адміністрації Олександра Павлюка.

    Обухівський, Бориспільський, Білоцерківський, Фастівський райони – надзвичайних подій на території зафіксовано не було. Триває робота з приймання гуманітарної допомоги. Продовжуються польові роботи.

    Бучанський район – профільні служби працюють у звільнених від окупантів громадах. Там триває зачистка і розмінування.

    Посилена комендантська година запроваджена:

    • на території Гостомельської селищної ради – із 06:00 7 квітня до 06:00 14 квітня;
    • у місті Ірпінь – із 21:00 07 квітня до 09:00 11 квітня.

    Броварський район – проводяться роботи з відновлення електропостачання та ремонту пошкодженого газопроводу. Станом на сьогодні вже відновлене газопостачання на ГРС Плоске. Йдеться про 1177 абонентів.

    Вишгородський район – здійснюються заходи щодо нормалізації ситуації в громадах. Завозиться гуманітарна допомога. Поступово відновлюється інфраструктура. Зокрема, встановлено понтонну переправу через річку Здвіж біля села Катюжанка. Влаштовують також мостову переправу біля села Казаровичі. Славутич має потребу в продуктах харчування та пальному.

    Раніше повідомлялося, що в Україні стартує відновлення доріг та мостів, зруйнованих російською армією. Усе намагатимуться відновити максимально оперативно.

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    Теги: росія окупанти війна Київщина Ірпінь розмінування гуманітарна допомога Україна інфраструктура робота харчування окупація комендантська година #stoprussia
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    Київщина: у Гостомелі та Ірпені триває посилена комендантська година