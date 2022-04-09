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    Події в Україні

    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)

    На стадіоні у Чернігові вже не буде ані матчів, ані концертів&nbsp; - Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)
    На стадіоні у Чернігові вже не буде ані матчів, ані концертів 
    фото: Євген Будерацький/Facebook

    Росіяни обстріляли спортивний об’єкт у березні

    Обстріляний рашистами стадіон імені Юрія Гагаріна у Чернігові не підлягає відновленню. Посеред поля тут величезна вирва, трибуни потрощено. Фото колись потужного спортивного об’єкта, що нині в руїнах, оприлюднив Євген Будерацький.

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    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)
    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)
    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)
    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)
    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)

    «У березні росіяни скинули на стадіон 500-кілограмову авіабомбу. На цивільний об'єкт. Просто посеред поля. А потім «наздогнали» ще 7 зарядами. Просто так. «Покуражитись», – написав Будерацький.

    Нагадаємо, щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, знадобиться, щонайменше, чотири роки. За такі терміни можна відбудувати місто в оптимальних умовах. Реальність же може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених «потужних бетонних будинків», розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

    Наразі міська влада систематизує дані про руйнування.

    Теги: росія окупанти війна Україна Чернігів стадіон місто влада окупація #stoprussia
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    Відновленню не підлягає: посеред стадіону у Чернігові – вирва від півтонної авіабомби (фото)