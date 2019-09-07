Глава Офісу президента вважає звільнення Кличка «обов’язком»



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Очільник Офісу президента Андрій Богдан

За словами Богдана, звільнення глави КМДА передбачено Конституцією

Голова Офісу президента України Андрій Богдан заявив, що влада зобов’язана звільнити голову Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

Про це Богдан сказав в ефірі ток-шоу «Свобода слова Савіка Шустера».

«Звільнити ми зобов’язанні, а питання призначення — це питання президента», - заявив Богдан.

За його словами, звільнення глави КМДА передбачено Конституцією.

«Я хочу пояснити, що відбувається... відповідно до Конституції голови центральних виконавчих адміністрацій були звільнені за процедурою, а призначення нових керівників має супроводжуватися в рамках затвердження нових голів президентом України», - сказав очільник Офісу президента.

Нагадаємо, під Офісом президента на вулиці Банковій у Києві 6 вересня відбувся мітинг проти незаконного звільнення Віталія Кличка з посади голови КМДА.

Як відомо, Кабінет міністрів погодив звільнення Віталія Кличка з посади голови Київської міської державної адміністрації.

Раніше Кличко заявив, що намагання розділити посади мера Києва і голови Київської міської держадміністрації і запровадити в столиці двовладдя є неконституційними і недемократичними.

За його словами, йдеться про наступ на місцеве самоврядування і згортання реформи децентралізації.