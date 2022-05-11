Голі стіни та унітаз. У Києві здається квартира за 10 тис. грн, у якій неможливо жити (фото)

У квартирі повністю відсутній ремонт – лише стіни без оздоблення

Єдини плюс у пропозиції це те, що в «апартаментах» можна заселитись з тваринами

Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у Києві впали ціни на оренду житла. Однак, не всі, напевно, про це знають. Тож серед оголошень про здачу житла у столиці можна знайти дивні пропозиції. Так, у популярній фейсбук-групі 16 годин тому з’явилося оголошення про здачу трикімнатної квартири у ЖК «Каховська», що неподалік станції метро «Лівобережна». Ціна таких апартаментів – 10 тисяч гривень на місяць. У квартирі лише голі стіни після будівельників, а з сантехніки там є тільки унітаз, та й той особливої довіри не вселяє. Проте можна із тваринами.

«Задається трикімнатна квартира ЖК «Каховська», вул. Каховська, метро Лівобережна пішки 10-15 хвилин. Квартира 80 кв.м., восьмий поверх, стан після будівельників, у квартиру заведена вода, електрика, опалення, стоїть унітаз», – повідомила авторка оголошення.

Вона додала, що «у самому ЖК чудова інфраструктура, охорона».

«Кому підходять умови, ціна більш ніж приземлена – 10 тис грн+комунальні. Із тваринами можна», – додала господарка чи рієлторка.

Люди не залишились байдужими до пропозиції, під оголошенням за пів доби назбиралося понад 250 коментарів.

Коментатори обурені та жартують:

Ціна гарна. Це ж ексклюзивний лофт без світла та розеток. Як всі орендарі люблять!

А можна з великою твариною?!? Конем чи коровою?!? Вони у нас охайні)

Продається напевно, а не здається.

Якщо мені дадуть 10 000 грн., щоб я туди заселилася, я ще подумаю)

Та хоч 5-ти кімнатну, ви що взагалі совість втратили під час війни такі ціни ставити за бетон?

Ви розумієте, люди! ) 80 квадратів – конем гуляй!

Тим часом експерти повідомляють, що за понад два місяці війни оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%.

Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

Нагадаємо, ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі.

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