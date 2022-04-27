Таких цін ви ще не бачили. Як війна змінила ринок оренди житла у Києві

Квартиру у столиці зараз можна орендувати удвічі-тричі дешевше, ніж три місяці тому

Ринок оренди житла у столиці значно просів від початку повномасштабного вторгнення: ставки оренди знизились вдвічі-втричі, залежно від району і стану житла. Найбільші знижки роблять власники квартир у районах, куди вже «прилітало», наприклад, на Виноградарі та Позняках. Додатковий фактор для знижки – верхні поверхи: вважається, що під час обстрілів там особливо небезпечно.

Оренда у Києві: як змінилися ціни

Яскравим прикладом трендів воєнного часу є оголошення про здачу в оренду трикімнатної квартири у Дарницькому районі за 8 тис. грн. Квартира без оновленого ремонту, проте охайна, мебльована та укомплектована необхідною побутовою технікою. До війни менш ніж за 15 тис. грн таку годі було і шукати. За вісім не завжди були й однокімнатні.

Трикімнатна квартира з побутовою технікою тепер коштує 8 тис. грн

Красива, стильна однокімнатна квартира, із сучасними меблями, технікою і навіть джакузі, поруч із метро доступна за 6 тис. грн.

До війни оренда такої квартири коштувала би не менше 11 тис. грн

Дедалі частіше з’являються оголошення про здачу в оренду квартир за зниженою ціною та приміткою в оголошенні: «По закінченню бойових дій ціна становитиме… (і вища ціна)». Наприклад, знижку на квартиру-студію у Дарницькому районі не можна назвати величезною – власник скинув лише 2,5 грн. Водночас 7,5 тис. грн – низька ціна для студії зі стильним ремонтом, повністю укомпектованою новими меблями та побутовою технікою: холодильник, бойлер, плита, піч, кондиціонер, пральна машина.

Власники житла зазначають, що ціна після війни буде більшою

На Виноградарі, куди теж «прилітало», теж тепер можна знайти хорошу квартиру задешево. Двокімнатну з холодильником, бойлером та пральною машиною пропонують за 7 тис. грн на місяць. Тут навіть без зауважень про перегляд ціни по закінченню війни. А раніше би така коштувала близько 12 тис.

Зараз можна дуже недорого орендувати велику квартиру на Виноградарі

Плати половину, якщо виїхав

Тим, хто давно орендує квартиру у столиці і не виїхав або виїхав, але хоче зберегти житло за собою, орендодавці часто тепер роблять велику знижку.

Так, 27-річна журналістка Анна, разом з подругою до війни винаймали двокімнатну біля метро «Оболонь» за 12 тис. грн. «За березень з нас господар взагалі не взяв орендної плати, тільки попросив сплатити за комуналку. За квітень ми з ним домовилися, що заплатимо половину оренди», – розповідає вона.

36-річна бухгалтерка Каріна орендувала двокімнатну квартиру поблизу метро «Позняки», однак за тиждень до повномасштабного вторгнення виїхала за кордон. «Я не надто вірила у те, що війна-таки почнеться, тому ми планували поїздку на два-три тижні, про всяк випадок, перечекати. Багато речей залишилися в орендованій квартирі. За кілька днів після того, як все почалося, ми з чоловіком зателефонували господарю і сказали, що ми за кордоном. Він відповів, що він теж, і йому зараз не до квартирних питань, запропонував вирішити їх вже коли війна закінчиться і ми всі повернемося додому», – розповідає вона.

Проте трапляються випадки, що власники житла навпаки, збільшують плату – користуються тим, що орендарі не захотять переїжджати зараз, у такі складні часи.

Хоча зазвичай це стосується регіонів, де немає активних бойових дій. Тимчасовий житель Львова Євген Бондаренко описує саме таку ситуацію.

«Власниця квартири, яка виїхала до Лондона, вирішила підняти орендну плату зі словами «ну платіть хоча б на тисячу більше». Здогадуюсь, що через місяць вона захоче ще тисячу. А після війни – ще три», – пише Євген.

Скріншот допису Євгена Бондаренка

Нинішню ціну треба закріпити в угоді

Керівник Асоціації професійних управителів нерухомості Анатолій Топал у коментарі «Главкому» зазначив, що нині на ринку оренди житла відбувається «суцільний хаос і базар».

«Є люди, які просто впускають до себе переселенців і дають можливість жити, скільки треба, а є відверті мародери, які не те що знижок не роблять, а й накручують ціни. Трапляються випадки, і не поодинокі, коли кияни, які виїхали з міста, дозволяють жити у себе безкоштовно за двох умов: гість оплачує комуналку та приглядає з домашніми тваринами, яких господарі не змогли взяти з собою», – розповідає експерт.

Анатолій Топал радить тим, хто почав жити в орендованій квартирі задовго до 24 лютого, сміливо пропонувати власникам знизити ціну.

«Усі угоди щодо оренди передбачають пункт про форсмажор і війна чітко підпадає під цей пункт. Тобто торгуватися можна і треба. Багато адекватних господарів квартир, не мародерів, погоджуються знизити ціну або взагалі скасувати орендну плату до кінця війни. Ну, звісно, що комуналку сплачувати доведеться», – коментує експерт.

Тим, хто збирається орендувати квартиру зараз, Топал рекомендує зафіксувати в угоді нинішню ціну хоча б на найближчі пів року.

Шахраї на ринку оренди

За словами Анатолія Топала, найбільш розповсюджена шахрайська схема зараз полягає у тому, що аферисти беруть передплату за квартиру, яку взагалі не планують здавати у оренду.

На тематичних сайтах (найчастіше – OLX) та у соцмережах публікується дуже привабливе оголошення про оренду житла. Хороша квартира, за вигідною ціною, можна і з дітьми, і з домашніми тваринами.

Людині, яка телефонує, кажуть, що квартира ще доступна, от тільки на неї є просто купа охочих. Але нам у розмові дуже сподобалися саме ви. Тому перерахуйте нам зараз на картку певну суму, щоби ми вже точно знали, що угода не зірветься і ми не залишилося без орендарів. А решті ми тоді відмовимо.

Перерахувати пропонується від тисячі гривень до передплати за місяць чи навіть два.

І найбільш довірливі потенційні орендарі, навіть не побачивши квартири на власні очі, поспішають перевести гроші щоби не втратити «вигідну» пропозицію. Зараз схема може здаватися настільки примітивною, що незрозуміло, як на неї можна було купитися, але не варто недооцінювати, по-перше, майстерність шахраїв-окозамилювачів, а по-друге, психологічний стан багатьох людей.

Після того, як жертва перерахувала гроші, «орендодавець» зникає з радарів. Або, щоби потягнути час і підчепити на це оголошення ще кілька довірливих людей, дає якусь адресу навмання. Мовляв, на вас там чекатимуть, приїжджайте, ключі там же отримаєте.

Агент з нерухомості Марина Бокоч настійливо рекомендує дотримуватися наступних правил, аби не потрапити на гачок аферистів і непорядних господарів:

Не надсилайте авансу або будь-якої іншої передплати. Наполягайте на оплаті оренди при особистій зустрічі та на підписанні угоди.

Під час підписання угоди перевірте документи власника: паспорт та договір купівлі-продажу, заповіт тощо або доручення та копію документа про право на власність.

Обов'язково зробіть фото показників лічильника.

Деякі ріелтори також рекомендують фотографувати усі документи: паспорт власника, документи про право власності.

Наталія Сокирчук, «Главком»