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    У Києві обвалилися ціни на оренду квартир: скільки коштує житло

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    У Києві обвалилися ціни на оренду квартир: скільки коштує житло
    фото з відкритих джерел

    Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня

    Від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України, у Києві впали ціни на оренду житла. Оренда 1-кімнатної квартири у Києві з початку війни впала на 38%. Про це йдеться у статистиці додатку Bird.

    Якщо в лютому квартиру можна було орендувати за 13 тис грн, то станом на 10 травня медіанна ціна оренди становить 8 тис. грн.

    Кількість шукачів квартир становить 50% від довоєнного рівня, проте поступово відновлюється.

    Аналітики Bird зазначають, що зʼявилась велика кількість квартир, у яких ціна вказана на воєнний період. В описі таких оголошень вказано, що після завершення воєнного стану ціна зросте.

    Нагадаємо, ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі.

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    Теги: росія окупанти Київ нерухомість війна Україна окупація #stoprussia
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    У Києві обвалилися ціни на оренду квартир: скільки коштує житло