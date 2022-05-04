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    ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі – Bloomberg

    Росіяни останніми роками активно купували будинки та апартаменти у країнах ЄС&nbsp; - ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі – Bloomberg
    Росіяни останніми роками активно купували будинки та апартаменти у країнах ЄС 
    фото з відкритих джерел

    Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання в країнах-членах ЄС

    У шостий пакет санкцій Євросоюзу проти РФ, який анонсували у середу, увійшла заборона на операції з нерухомістю. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на текст, з яким ознайомилася редакція.

    Пропозиція Єврокомісії припинить укладення угод з нерухомістю з громадянами, резидентами та юридичними особами Росії. Санкції заборонять продаж або передачу, прямо чи опосередковано, «прав власності на нерухоме майно, розташоване на території Європейського Союзу, або частки в підприємствах, які надають доступ до нерухомого майна».

    Заборона стосується росіян, які не є громадянами ЄС і не мають дозволу на проживання в країнах-членах ЄС. Це не стосується тих, хто має громадянство чи місце проживання в Європейській економічній зоні чи Швейцарії.

    Додамо, що російські власники нерухомості в Лондоні почали переїздити в Дубай. Щоб обійти накладені на громадян РФ санкції, оформляються договори про обмін житла.

    Раніше Євросоюз заморозив російських активів на 35 млрд євро.

    Також Європейський Союз вирішив повністю припинити імпорт російської нафти та нафтопродуктів у відповідь на агресію Росії проти України.

    Теги: ЄС росія окупанти санкції нерухомість війна Україна майно окупація #stoprussia
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    ЄС хоче заборонити росіянам купувати нерухомість в Європі – Bloomberg