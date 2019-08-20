У Зеленського придумали, як заохочувати викривачів топ-корупціонерів



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Заступник керівника Офісу глави держави Руслан Рябошапка провів обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією

«Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою», - повідомив Руслан Рябошапка

В Офісі президента України готують законопроєкти, що передбачають матеріальну винагороду викривачам топ-корупціонерів у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру хабара.

Про це заявив заступник керівника Офісу глави держави Руслан Рябошапка під час обговорення з представниками громадських організацій та міжнародних партнерів України у сфері боротьби з корупцією.

«Викривачі, що повідомляють про масштабні корупційні схеми, які завдають державі значних збитків, будуть заохочені матеріальною винагородою. Крім того, держава гарантуватиме викривачам корупційних злочинів захист від переслідувань за розголошення інформації, відновлення порушених трудових та інших прав, конфіденційність повідомлень про корупцію, а також встановлення відповідальності у випадках переслідування викривачів», – заявив Рябошапка, якого цитує пресслужба президента.

Повідомляється, що проєкти законів, що готуються, регламентують способи та порядок повідомлення про корупційні або пов’язані з корупцією правопорушення, процедури розгляду таких повідомлень, права та гарантії захисту викривачів, їхніх близьких осіб та інших осіб, які сприяли розкриттю викривачем інформації, включно з правом викривача отримувати дані про стан розгляду наданої інформації, правом на безоплатну правову допомогу, конфіденційність, а також на матеріальну винагороду у межах 10% від суми відшкодованих державі збитків або розміру неправомірної вигоди (хабара).

«Відповідні законопроєкти, підготовлені з урахуванням передвиборчих зобов’язань Володимира Зеленського, будуть внесені президентом як невідкладні для позачергового розгляду Верховною Радою України», - зазначили в пресслужбі.

До слова, 14 серпня правоохоронці затримали заступника міністра з питань тимчасово окупованих територій Юрія Гримчака та його помічника в справі про вимагання $1,1 млн хабара. Як повідомив генпрокурор Юрій Луценко, Гримчак та його помічники вимагали кошти за вплив на рішення суддів та чиновників Міністерства культури для прийняття замовлених рішень. Пізніше генпрокурор уточнив, що погодження стосувались будівництва.

Гримчаку оголосили підозру в шахрайстві в особливо великих розмірах.