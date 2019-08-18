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    Політика

    Слідчі ДБР затримали начальника митного посту на Прикарпатті (фото)

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    Слідчі ДБР затримали начальника митного посту на Прикарпатті (фото)

    Митник вимагав від людини, яка завозила тканини, хабар за нестворення перешкод під час розмитнення

    Слідчі теруправління ДБР, розташованого у місті Києві, викрили начальника одного з митних постів Івано-Франківської митниці ДФС України на вимаганні неправомірної вигоди в розмірі $2500.

    За попередньою інформацією, службовець вимагав від фізичних осіб-підприємців хабар за нестворення штучних перешкод під час розмитнення товарів з країн ЄС.

    Задля безперешкодного оформлення тканин для виготовлення ролет керівник митного посту уже отримав $2 тис.

    Митника затримали в порядку ст. 208 КПК України під час отримання неправомірної вигоди. Затриманому готується повідомлення про підозру.

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    У разі доведення вини, посадовцю загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 5 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років з конфіскацією майна.

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