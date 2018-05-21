Голова Нацполіції оголосив підвищений рівень терористичної загрози

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До завершення фіналу Ліги чемпіонів у Києві правоохоронці переведені у надзвичайним режим роботи

До завершення фіналу Ліги чемпіонів у Києві підрозділи Міністерства внутрішніх справ України переведені у надзвичайний режим роботи. Про це сьогодні, 21 травня, повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ Сергій Яровий.

«Кількість реалізованих квитків на фінальний матч 26 травня – 63 тисячі. Для забезпечення публічного порядку в надзвичайний режим роботи переводиться близько 12 тисяч правоохоронців. З них – 6 тисяч поліцейських, майже 4 тисячі нацгвардійців, тисяча прикордонників та інші підрозділи», - зазначив він.

Яровий також сказав, що великий обсяг роботи ляже на прикордонні та транзитні області, зокрема на пункти пропуску.

«Будуть задіяні 26 повітряних пунктів пропуску, 51 автомобільних, 53 залізничних. На цих пунктах пропуску працюватимуть до тисячі прикордонників та залучені до 100 службових собак. Організоване прибуття близько 11 тисяч вболівальників через аеропорт «Бориспіль». Очікується прибуття близько 15 тисяч осіб автомобільним транспортом», - додав він.

Перший заступник глави МВС також зауважив, що відповідальність лежить не лише на керівниках регіональних підрозділів, а й на всьому особовому складі.

«Основне навантаження йде саме на особовий склад. Від рядових залежить успіх всього заходу. Особовий склад треба заохочувати, тому я ставлю перед керівниками таке завдання», - наголосив він.

Голова Національної поліції Сергій Князєв звернувся до регіональних управлінь поліції.

«Від сьогоднішнього дня і до кінця заходів ми маємо підвищений рівень терористичної загрози. Вибухотехніки всіх регіонів мають оперативно та своєчасно передавати інформацію про виявлені безхозні речі», - додав він.

Нагадаємо, організатори проведення фіналу Ліги чемпіонів УЄФА, який відбудеться 26 травня в Києві на НСК «Олімпійський», розповіли, як мають намір розподілити вболівальників «Реалу» і «Ліверпуля» для уникнення можливих зіткнень. Зокрема, аеропорт «Бориспіль» на цей час відкриє другий термінал.

У рамках проведення матчів була розроблена концепція мобільності, яка передбачає низку заходів із перевезення вболівальників. Для цього організовано роботу 120 шатлів (по 60 на кожну команду) та 12 у резерві, які доставлятимуть уболівальників від аеропорту «Бориспіль» до локацій: вболівальників «Ліверпулю» – до парку ім. Т. Шевченка, вболівальників «Реал Мадрид» – до Палацу «Україна».

Раніше МВС показало, якими вулицями Києва буде тимчасово заборонено та обмежено рух транспортних засобів узв'язку з проведенням фінальних матчів Ліги чемпіонів УЄФА.