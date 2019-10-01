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    Новини

    СБУ затримала адвоката, який привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн

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    Зловмисник шахрайським шляхом заволодів об&rsquo;єктом нерухомості на вул. Банковій - СБУ затримала адвоката, який привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн
    Зловмисник шахрайським шляхом заволодів об’єктом нерухомості на вул. Банковій
    Фото: Прокуратура Києва

    Затриманий намагався продати приміщення орендарям за $130 тисяч .

    Київською місцевою прокуратурою №7 спільно зі Службою безпеки України у ході спецоперації затримано адвоката, який шахрайським шляхом заволодів об’єктом нерухомості державної форми власності на вул. Банковій у Києві та намагався його продати.

    Про це повідомляє пресслужба прокуратури Києва.

    Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисники, використовуючи анкетні дані літньої жінки, яка померла ще в 2002 році, на підставі підроблених документів здійснили реєстрацію права власності на об’єкт нерухомості, що перебуває на балансі Державного управління справами та є державною власністю.

    Вартість об’єкту складає близько 5 млн гривень.

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    Слід зазначити, що з 2003 року вказаний об’єкт нерухомості у держави орендувала громадська організація «Спілка жінок України».

    У подальшому, затриманий намагався продати вказане приміщення орендарям за 130 тисяч доларів США.

    Після чергової зустрічі та домовленості про укладення договору купівлі-продажу працівники прокуратури та спецслужби затримали адвоката в порядку ст. 208 КПК України.

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    СБУ затримала адвоката, який привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн
    СБУ затримала адвоката, який привласнив приміщення на Банковій вартістю 5 млн грн

    Наразі вирішується питання про повідомлення затриманому про підозру за ч. 3 ст. 15 ч. 4 ст. 190, ч. 4 ст. 190 КК України.

    Слідчі дії тривають, вживаються заходи щодо встановлення всіх осіб, причетних до вчинення злочину.

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