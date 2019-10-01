Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань
Роман Лещенко також є депутатом Жашківської районної ради
Президент Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим із земельних питань.
Про це повідомляється на сайті глави держави.
«Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому», - зазначили в пресслужбі президента.
Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.
Законопроєктом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.
Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни
Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.