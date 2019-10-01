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    Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань

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    Президент 1 жовтня призначив Романа Лещенка уповноваженим із земельних питань - Зеленський призначив уповноваженого із земельних питань
    Президент 1 жовтня призначив Романа Лещенка уповноваженим із земельних питань

    Роман Лещенко також є депутатом Жашківської районної ради

    Президент Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим із земельних питань.

    Про це повідомляється на сайті глави держави.

    «Володимир Зеленський призначив Романа Лещенка уповноваженим президента України із земельних питань (поза штатом). 1 жовтня глава держави підписав відповідний указ і побажав успіхів новому уповноваженому», - зазначили в пресслужбі президента.

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    Довідково. Роман Лещенко закінчив юридичний факультет Київського національного університету імені Тараса Шевченка, має ступінь доктора філософії у галузі права. З 2013 року викладає в Університеті ім. Шевченка. Є депутатом Жашківської районної ради.

    Нагадаємо, 25 вересня Кабінет міністрів затвердив законопроєкт про ринок землі і передав його на розгляд до Верховної Ради.

    Міністерство економічного розвитку, торгівлі та сільського господарства опублікувало для обговорення законопроект щодо обігу земель сільськогосподарського призначення. Відповідно до законопроєкту, з 1 жовтня 2020 року скасовується заборона на продаж земель сільськогосподарського призначення.

    Можливість купувати землю буде в українських фізичних та юридичних осіб, територіальних громад та держави.

    Законопроєктом передбачено переважне право орендаря на купівлю земельної ділянки.

    Концентрація землі у власності визначена на рівні 15% області та 0,5% країни

    Землі державної та комунальної власності будуть реалізовуватися на торгах. Стартова ціна продажу – нормативна грошова оцінка.

    Також нагадаємо, що Зеленський призначив нового «кадровика» в СБУ

     

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