Пожежі на Теличці - знак швидкої забудови житлом?

Пожежа на складі матраців, через кілька днів пожежа в гаражному кооперативі. Начебто, ніхто не постраждав, тільки майно...

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И не были бы эти события достойны внимания, если бы не произошли в одном месте – в киевской промзоне на Теличке около метро «Выдубичи».

Инспекторы в этих пожарах вроде криминала не увидели. А я не уверен, что два подряд пожара в одном месте – случайность. Дело в том, что территория Телички на сегодня одна из самых интересных киевских локаций для комплексной застройки. И регулярные пожары могут быть сигналом того, что эта земля уже кому-то нужна, а потому создаются условия, чтобы нынешние ее собственники и арендаторы были готовы легко с ней расстаться.

Сейчас всем ясно, что в виде промзоны у этой территории перспектив нет, и рано или поздно она будет освоена застройщиками жилых и офисных комплексов. Она не развивается и даже не поддерживается в приемлемом состоянии. Дорог нормальных там нет. Хаотично разбросанные склады, разного масштаба производственные объекты, непритязательные офисы. У всего это нет будущего, и функционирует оно до тех пор, пока не пришел серьезный инвестор с деньгами, амбициями и связями на высоком уровне.

Эта территория просто просится под комплексное освоение. Лучшего места в Киеве для качественного и даже элитного жилья не придумать. Это превосходное место для высококлассных офисов, объектов торговли, досуга и культуры. Рядом живописный склон с огромным ботаническим парком. Отличная транспортная развязка, включая метро и железную дорогу. Правый берег – не надо каждый день ехать на работу по загруженному мосту. Линия метро не чрезмерно загруженная. По ней до центра города 15 минут езды. Есть даже еще одна готовая станция метро «Теличка», которая ждет отделки и ввода в эксплуатацию. Автомагистраль выводит на район элитных коттеджей Кончи-Заспы, Козина и окрестностей. А главное, – прекрасная набережная Днепра, где имеется марина для лодок и катеров, возможны пляжи и рекреационные зоны. Это редкий участок днепровского берега, который не отрезан широкой автомагистралью, как это сделано на север от моста Патона или на всем левом берегу. Есть, конечно, неприятные нюансы, как, например, необходимость рекультивации территории после десятилетий грубой промышленной эксплуатации, но современными методами строительства это вполне решаемая задача.

И вот на эту территорию, судя по участившимся пожарам, уже есть претенденты-застройщики. Или, может быть, пока спекулянты, мы пока не знаем. Хуже всего будет, если там вдруг начнется точечная застройка дешевых жилых домов-башен компаниями-спекулянтами в расчете на привлечение покупателей в процессе стройки. В Киеве любят такой формат финансирования, в результате которого возникают или скандалы с сотнями обманутых покупателей некондиционного жилья, или все же достраиваются многоэтажки самых примитивных технологий и архитектуры безо всякой инфраструктуры.

Очень не хочется, чтобы такой перспективный район, о котором я пишу, начал развиваться в привычном для Киева последних лет хаотичном стиле.

Городу срочно нужна стратегия освоения территорий. Я даже не говорю о набившем оскомину генплане Киева. Генплан – это уже производная стратегии развития города. Не говорю я и о детальных планах территорий (ДПТ), которые с удовольствием в своих интересах готовят крупные киевские застройщики. Это уже тактика, финальная часть реализации стратегической задачи развития Киева.

Пока что надо не допустить вандализма застройщиков-спекулянтов.

Джерело: Сегодня

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