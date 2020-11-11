Громаді Києва повернули приміщення, захоплене за рішенням донецького суду

Приміщення вартістю майже 11 млн грн витребувані з незаконного володіння

Київська місцева прокуратура №9 у судовому порядку домоглася повернення територіальній громаді з незаконного володіння фізичної особи нежитлових приміщень загальною площею понад 300 кв. м і вартістю майже 11 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Установлено, що право власності на групу комунальних приміщень по вул. Андрія Головка у Солом’янському районі Києва, у яких розміщуються «Центр невідкладної пульмонології» та громадська організація, незаконно перейшло до приватної особи на підставі неіснуючого рішення Ворошиловського районного суду Донецька.

Зважаючи на те, що відчуження комунального майна відбулося з грубим порушенням законодавства та всупереч інтересам столичної громади, місцева прокуратура заявила позов до суду про витребування об’єкту нерухомості з незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі.

Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство), процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура №9.

Як повідомлялося, нещодавно працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції встановили факт незаконного заволодіння нерухомістю в Києві завдяки використанню шкідливого програмного забезпечення.

Також у Києві підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір купівлі-продажу квартири по проспекту Академіка Глушкова, що належала потерпілій особі. В подальшому, з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, вказану квартиру на підставі підроблених документів відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду потерпілому на загальну суму 1,452 млн грн.