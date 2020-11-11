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    Громаді Києва повернули приміщення, захоплене за рішенням донецького суду

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    Приміщення вдалося повернути через суд - Громаді Києва повернули приміщення, захоплене за рішенням донецького суду
    Приміщення вдалося повернути через суд
    Фото ілюстративне

    Приміщення вартістю майже 11 млн грн витребувані з незаконного володіння

    Київська місцева прокуратура №9 у судовому порядку домоглася повернення територіальній громаді з незаконного володіння фізичної особи нежитлових приміщень загальною площею понад 300 кв. м і вартістю майже 11 млн грн.

    Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури. 

    Установлено, що право власності на групу комунальних приміщень по вул. Андрія Головка у Солом’янському районі Києва, у яких розміщуються «Центр невідкладної пульмонології» та громадська організація, незаконно перейшло до приватної особи на підставі неіснуючого рішення Ворошиловського районного суду Донецька.

    Зважаючи на те, що відчуження комунального майна відбулося з грубим порушенням законодавства та всупереч інтересам столичної громади, місцева прокуратура заявила позов до суду про витребування об’єкту нерухомості з незаконного володіння, який судом задоволено у повному обсязі.

    Крім того, за цим фактом розслідується кримінальне провадження за ст. 190 КК України (шахрайство), процесуальне керівництво у якому здійснює Київська місцева прокуратура №9.

    Як повідомлялося, нещодавно працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції встановили факт незаконного заволодіння нерухомістю в Києві завдяки використанню шкідливого програмного забезпечення.

    Також у Києві підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір купівлі-продажу квартири по проспекту Академіка Глушкова, що належала потерпілій особі. В подальшому, з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, вказану квартиру на підставі підроблених документів відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду потерпілому на загальну суму 1,452 млн грн.

    прокуратура Київ суд нерухомість
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