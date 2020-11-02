Нардеп про нові правила податку на нерухомість: диявол криється в деталях
Новими правилами податок на нерухомість залежатиме не від площі, а вартості житла
У нові правила сплати податку на нерухомість, які розглядатиме Верховна Рада, закладено непідйомну для більшості українців суму податку.
Таку думку висловив в ефірі телеканалу «Україна 24» позафракційний народний депутат Муса Магомедов.
«Квадратний метр в центрі і на околиці мають різну ринкову вартість і, відповідно, можуть обкладатися по-різному. Напевно, це правильно – диференціювати податки в залежності від вартості житлового фонду», – сказав Магомедов.
Водночас, за його словами, «диявол криється в деталях, тому дуже важливо, які цифри в підсумку будуть виходити до сплати нашими громадянами».
«В тому вигляді, в якому зараз обговорюється цей законопроєкт – 1,5% мінімальної зарплати за 1 кв. метр – на мій погляд, це зараз для більшості українців буде непідйомною цифрою. Тому будемо оскаржувати, і сподіваюся, що в результаті закон буде прийнятним для всіх українців» – додав депутат.
Зазначимо, що за новими правилами податок на нерухомість залежатиме не від площі, а вартості житла.
Голова комітету Верховної Ради з питань податкової, митної та фінансової політики, нардеп від «Слуги народу» Данило Гетманцев розповів, що такі зміни зроблять податок більш справедливим – мовляв, неправильно, що за дорогий будинок під Києвом та оселю такого самого метражу, але у віддаленому куточку України, українці відраховують однакові суми.
Надалі стягувати більше планують з тих, чия оселя коштує більше порогової вартості. Якою вона буде – поки що не озвучують. Нині розмір податку становить до 1,5 % від мінімальної зарплати за кожен квадрат понад норму (квартири понад 60 кв. метрів і будинки понад 120 кв. метрів).
До слова, за рік ціни на житло в Україні зросли майже на 10%.