Шахраї заволоділи будівлею в центрі Києва за допомогою комп’ютерного вірусу

Шахраї отримали віддалений доступ до його комп’ютера державного нотаріуса

Працівники кіберполіції Київщини спільно зі слідчими Васильківського відділу поліції встановили факт незаконного заволодіння нерухомістю в Києві завдяки використанню шкідливого програмного забезпечення. Про це повідомляє Департамент кіберполіції Національної поліції України.

За попередніми даними, зловмисники надіслали електронного листа, що містив «вірус», державному нотаріусу. Таким чином вони отримали віддалений доступ до його комп’ютера. Далі правопорушники внесли неправдиві відомості до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Вони змінили право власності на нежитлову будівлю у центрі Києва площею близько 250 квадратних метрів.

Співробітники кіберполіції встановили «замовника» таких послуг. У його оселі провели обшук із залученням спецпризначенців Київщини. За результатами вилучено комп’ютерну техніку, що містить докази причетності до несанкціонованого втручання у роботу комп’ютера державного нотаріуса.

Речові докази направлено на проведення відповідних експертних досліджень.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 190 (Шахрайство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк до восьми років.

Досудове розслідування триває.

Як повідомлялося, у Києві підозрюваний разом із невстановленими слідством особами підробив та в подальшому використав підроблений договір купівлі-продажу квартири по проспекту Академіка Глушкова, що належала потерпілій особі. В подальшому, з метою отримання прибутку від продажу одержаного в шахрайський спосіб майна, вказану квартиру на підставі підроблених документів відчужено на користь третіх осіб, чим завдано шкоду потерпілому на загальну суму 1,452 млн грн.